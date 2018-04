Tys-tys om Søfartsstyrelsens udflytning

Se billedserie Der er udpræget tys-tys om Søfartsstyrelsens mulige domicil for de knap 200 arbejdspladser på Batterivej, hvor Søfartsstyrelsen har udlejet den hvide driftsbygning til venstre til en malevirksomhed, mens det er uvist, om det gule tidligere Hotel Jens Baggesen og det blå domicil for skibsmægler J. Poulsen ved siden af også indgår i planerne. Bygningsstyrelsen ønsker ikke at svare på Sjællandskes spørgsmål, ligesom anmodning om aktindsigt er afvist, men efter klage dog nu genvurderes. wFoto: Helge Wedel

Slagelse - 20. april 2018 kl. 07:19 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællandske er stødt på en mur af tavshed og fået afvist ønske om aktindsigt vedrørende Søfartsstyrelsens mulige placering på Batterivej tæt på Korsør Fæstning.

Tilbage i oktober 2015 besluttede regeringen, at Søfartsstyrelsens knap 200 arbejdspladser skulle flyttet til Korsør fra Valby. En udflytning der siden er burgt et formentlig meget stort men ukendt timeforbrug på. Længe var aftalen Glasværket, men den indgåede 15 år lange lejekontrakt blev droppet i februar 2018 grundet uenighed om prisen for ombygningen.

Herefter udsendte Søfartsstyrelsen pressemeddelelse om, at man nu havde udset sig Batterivej, hvor man stadig ejer en driftsbygning, som stedet for det nye domicil i Korsør. Lidt overraskende valgte Søfartsstyrelsen samtidig at udleje netop driftsbygningen til virksomheden TS Industry ApS, der maler lastbiler, busser og maskindele i bygningens store malerkabiner, hvor Søfartsstyrelsen tidligere vedligeholdte og malede sømærker.

- Vi har lejet bygningerne af Søfartsstyrelsen foreløbig frem til udgangen af 2018. Hvis de selv skal bo her, skal vi siges op til oktober, men det tror jeg ikke sker, for de kan jo ikke være her, har Thomas Laugesen medejer af TS Industry tidligere udtalt til Sjællandske. Driftsbygningen på Batterivej er på 2000 kvadratmeter, men Søfartsstyrelsen behøver angiveligt mellem fem og seks tusinde kvadratmeter til deres knap 200 medarbejdere.

Sjællandske har forsøgt både via aktindsigt og spørgsmål at få nærmere oplysninger om planerne på Batterivej.

Bygningsstyrelsen, der på Søfartsstyrelsens vegne skal finde frem til det nye domicil, stillede Sjællandske følgende spørgsmål:

1. Indgår ejendommene beliggende Batterivej 3-5 og Batterivej 7 (Tidl. Hotel Jens Baggesen og skibsmægler J. Poulsen) i planerne for nyt domicil for Søfartsstyrelsen?

2. Hvor mange kvadratmeter - cirka - har Søfartsstyrelsen brug for i et samlet domicil?

3. Søfartsstyrelsen nuværende midlertidige ophold på Fjordvænget - bliver det permanent, hvis Batterivej bliver det nye domicil?

Svaret fra Bygningsstyrelsens presseansvarlige Lene Strøm Magner lød:

»Af hensyn til statens forhandlingsposition ønsker vi ikke at kommentere på konkrete bygninger eller behov for arealer i Korsør til brug for Søfartsstyrelsen.«

Det tidligere Hotel Jens Baggesen er ejet af viceborgmester Villum Christensen (LA) og hans hustru Connie. Hotellet var tidligere en del af Vilcon-koncernen, men er i dag ombygget til ejerlejligheder, der sælges af Nybolig.

Skibsmægler J. Poulsens domicil i den karakteriske blå farve har været sat til salg, men er nu købt af Finn Poulsen selv.

Sjællandske søgte 28. februar aktindsigt i kommunikationen mellem Bygningsstyrelsen og Søfartsstyrelsen vedrørende nyt domicil på Batterivej.

En måned efter den 28. marts blev der givet afslag på aktindsigt efter både Søfartsstyrelsen samt Nybolig havde været hørt.

I begrundelsen for afslaget lød det blandt andet:

»Aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Det er Bygningsstyrelsens opfattelse, at hensynet til den politiske beslutningsproces gør det påkrævet, at retten til aktindsigt begrænses, idet aftalen vedrørende Batterivej i forbindelse med Søfartsstyrelsens udflytning, endnu ikke er på plads.«

Sjællandske klagede over den afviste aktindsigt med henvisning til en politisk beslutningsproces, ligesom Sjællandske foreslog, at der kunne være givet en delvis aktindsigt.

Klagen betød, at der kom et nyt svar fra Anna Strand Thomsen, der er stud.jur og BA.jur i Bygningsstyrelsens afdeling for »Udbud og kontrakter«.

»Bygningsstyrelsen genvurderer for tiden afgørelsen, og du kan forvente at modtage genvurderingen senest i slutningen af den kommende uge.«

Så om godt en uge vides det, om offentligheden kan få et nærmere indblik i de to statslige styrelsers arbejde med at gennemføre regeringsbeslutningen fra efteråret 2015 om at få placeret knap 200 arbejdspladser i Korsør.