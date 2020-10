Se billedserie 42-årig mand skal fortsat sidde varetægtsfængslet. Dom i sag om skud med luftgevær er udsat. Foto: Carsten Lysdal

Tyran beskyldes for at lyve: Vidner piller fængslets forklaring fra hinanden

42-årig fængslet mands udlægning af et noget speget hændelsesforløb, der startede med en krotur og kulminerede i skud med et luftgevær i juli, skilles ad af vidner. Hans historie passer simpelthen ikke, lyder det i en sag, hvis punktum er udsat til november.

Slagelse - 10. oktober 2020

Han er kendt for lidt af hvert. Snarere berygtet.

En 42-årig varetægtsfængslet mand har i årevis gjort sig ud til bens og uheldigt bemærket i den lille by Havrebjerg uden for Slagelse, hvor mandens hus og udbrændte garage sygner hen, mens han selv sidder bag tremmer i Helsingør Arrest.

Beboeren, som Sjællandske tidligere har talt med, har siddet i skyggen, siden han søndag 19. juli blev varetægtsfængslet for skud med et luftgevær aftenen forinden. En kulmination på en ganske kortvarig strid, som der tilsyneladende er vidt forskellige opfattelser af.

Det kom frem ved Retten i Næstved forleden, hvor manden skulle afgive forklaring, nøjagtigt som han gjorde ved grundlovsforhøret i juli.

»Har ikke slået en flue ud af kurs«

I korte træk skyldes optrinnet ifølge manden selv, at han under et besøg på Smedekroen i Høng om fredagen bliver tjattet til af en anden gæst, som den tiltalte selv betegner som stofmisbruger.

- Han bliver ved at slå en barstol ind i mig og forsøger på et tidspunkt også at sætte ild til mit hår. Bartenderen siger flere gange: »Næste gang er det ud«, lød forklaringen fra den 42-årige, som senere samme aften anklager samme mand - stofmisbrugeren - for at have stjålet hans knallert.

I retten bedyrede den tiltalte, der fremstod karseklippet og rødmosset, ligesom vedkommende var iklædt en ustrøget skjorte uden ærmer og for det meste sad med korslagte arme, at han aldeles ikke selv var voldelig den pågældende aften.

- Jeg har ikke slået en flue ud af kurs, beskrev manden, som dagen efter - om lørdagen den 18. juli, hvor han ifølge sin egen forklaring måtte forsvare sig med et luftgevær, som gik af ved et uheld efter et håndgemæng - blev opsøgt på sin hjemadresse i Havrebjerg af tre mænd. Herunder »stofmisbrugeren«.

- Det var afpresning. Misundelse er en grim ting, og de ved nok, at jeg ejer nogle huse og har masser af penge. De forlangte 5-6000 kroner, og jeg må jo være et nemt offer, gisnede den 42-årige, der ringede til politiet og fortalte, at trioen ikke ville forlade hans matrikel.

- Jeg var bange, men ville heller ikke forlade grunden. Det er jo mit hus, lød det endvidere fra manden, hvis forklaring dog synes at vakle, eftersom et par vidner - to af de tre mænd, der besøgte den anklagede på hjemadressen om lørdagen - i retten havde væsentlige nuancer at krydre historien med.

De indikerede kraftigt, at den tiltalte løj, hvilket han i tidligere retssager i øvrigt også har gjort.

»Han skød med vilje« Grunden til deres fremmøde skyldtes nemlig, at den 42-årige angiveligt smadrede den såkaldte stofmisbrugers hoveddør med en billardkø fredag nat, fordi førstnævnte - fejlagtigt tyder alt på - har troet, at vedkommende havde stjålet hans knallert.

- Jeg har ikke sagt, at det var ham - men jeg formoder, det var ham, sagde den 42-årige i retten og fremhævede, at han ikke kender til noget hærværk fredag nat.

Det pågældende vidne slog desuden fast, at han hverken har provokeret den tiltalte på kroen, forsøgt at brænde hans hår af i en brandert eller nappet hans knallert.

- Jeg har tænkt, at han er en klaphat efter alt det, han har lavet i Havrebjerg. Jeg har ikke haft noget med ham at gøre, men jeg mener også, at det var meget rimeligt, at han erstatter min dør, som han har smadret, sagde manden, hvis hovedrysten ikke var til at tage fejl af, da han af den tiltaltes forsvarer blev spurgt: Har du forsøgt at brænde hans hår af?

- Det er jo helt vildt. Det er langt ude. Det har jeg fandeme ikke gjort, pointerede vidnet.

Knallert stod i tiltaltes egen indkørsel

Med billeder af blå mærker og læsioner efter »slag med en herregårdssten« og »kast med skærver« forsøgte såvel forsvarer som den tiltalte at få optrinnet lørdag aften, hvor skuddet faldt, til at ligne en episode, hvor den 42-årige forsvarede sig.

Ingen af de tre mænd, der kom til stedet, havde dog i sinde at ty til vold. Det var mere for at råde bod på misforståelsen fra fredag, var deres udlægning i retten.

- Vi ville bare have det her ud af verden, beskrev et andet, 29-årigt vidne, som er ganske centralt for straffesagen.

Det var nemlig ham, der blev skudt i hånden, efter at den 42-årige på et tidspunkt under kontroversen gik ind i sit hus.

- Så egentlig tænkte vi, at nu går vi, fordi vi ikke gider ham, lød fra vidneskranken, hvorfra de i øvrigt begge forklarede, at de så knallerten, som angiveligt var blevet stjålet, i den tiltaltes indkørsel.

Men den tiltalte var langtfra gået ind for at være alene. Han hentede derimod et luftgevær, han normalt bruger til at skyde rotter med på grunden, og sprang ifølge forklaringer fra begge mænd ud på gårdspladsen, hvor særligt den omtalte stofmisbruger fluks søgte i dækning i et sidelæns spring.

- Han sigter på os i brysthøjde: »Nu går I kraftedeme væk,« råber han så. Jeg når at tænke, at han ikke tør at skyde - men lige efter sprøjter det ud med blod fra min hånd. Jeg var i chok, siger det andet vidne, offeret, der ikke nåede at gemme sig og derfor efterfølgende fik et hagl skudt ind i højre hånd fra ydersiden, mens den anklagede angiveligt knækkede geværet for at lade på ny.

Fremmedlegemet røg ud på den anden side af hånden, og nu venter en operation på et håndkirurgisk ambulatorium, blandt andet fordi forurettede stadig ikke kan samle fingrene efter tre måneder.

Begge vidner, som nåede at tale med en række naboer inden skuddet, forklarede i øvrigt i retten, at man fik vristet geværet fra den 42-årige, som modsat selv forklarede, at det var, mens de baksede med geværet, at skuddet blev løsnet. Altså ved en fejl.

Vidnet, der ikke blev skudt, blev desuden her spurgt til, hvorfor de var tre, der skulle tale med den 42-årige, og hvorfor han ikke selv kørte hjem til den tiltalte.

- Ud til en mand, der har smadret hele Havrebjerg by, lød det retoriske spørgsmål den anden vej.

Udsat til november Et enkelt vidne - den tredje person, som var med under optrinnet - meldte sig syg før retsmødet, som ydermere blev forsinket.

Derfor er et nyt berammet til den 23. november. Den 42-årige blev samtidig begæret varetægtsfængslet frem til dagen for retsmødet, da anklagemyndigheden frygter, at han i tilfælde af en løsladelse vil forsøge at præge vidner i lokalområdet.

Han er sigtet for legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter efter straffeloven §245.

