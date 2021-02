Morten Lind står bag konceptet Light in The Nature og er vild med lys generelt. Sammen med flere naboer, herunder Mads Steffensen, gik han eksempelvis »lysamok« på hjemstavnen i Stenlille sidste jul. I vinterferien kan man opleve lyskunsten i Slagelse. Foto: Thomas Olsen

Tvunget til det: Nu er kunstner klar med kæmpeevent

Corona-restriktioner har tvunget lyskunstner Morten Lind til at tænke ud ad boksen for at kunne lave events. Resultatet er et stort drive-in event i vinterferien, hvor lyskunst kan opleves over en ti kilometer lang rute gennem Slagelse Lystskov.

Slagelse - 06. februar 2021 kl. 19:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Hey. Jeg kører lige rundt i området omkring Antvorskov Kaserne og Slagelse Lystskov. Men vi kan godt tale, jeg er bare lige ude for at få idéer.

Morten Lind sidder i sin bil, og det er ved at være sidst på eftermiddagen, da Sjællandske fanger ham over telefonen. For om halvanden uge skal han have et stort lysshow med cirka 500 opsatte lamper klar i skolernes vinterferie.

Og ligesom lyskunstneren selv skal også deltagende blive siddende i bilen, mens de oplever ruten, der strækker sig over 10 kilometer i Slagelse Lystskov og har indgang ved Antvorskov Kaserne på Søndre Ringvej i Slagelse.

- Jeg har tænkt meget over, om vi kunne skabe noget. Og da vi spurgte myndighederne, sagde de: »Hvis I regner med, at folk skal gå en tur i stor, samlet flok og se noget, så kan I glemme det«. Så der kom vi på det: Vi laver det som et drive-in event, forklarer Morten Lind.

Bruger naturen I 38 år har han arbejdet med lysshows til festivaler og andre events, mens han de sidste cirka ti år har arbejdet med lyskunsten i det offentlige rum.

Det har han gjort under konceptet »Light in The Nature«, som har til formål at skabe nye og spændende oplevelser i naturen. Ofte ved brug af genbrugsmaterialer eller blot naturen selv.

"Normalt bruger jeg genbrugsting, men her er der så meget natur, at jeg tror, jeg kan nøjes med det"

- Normalt bruger jeg genbrugsting, men her er der så meget natur, at jeg tror, jeg kan nøjes med det, fortæller han og peger på, at han har søgt inspiration på denne måde de sidste 14 dage.

Lasershows og lysende ørne - Normalt kører jeg gerne rundt klokken otte om aftenen for at se, om der er noget, som man kan bruge i denne her "fantasiverden", som jeg kalder det, forklarer Morten Lind.

Lysshowet vil således tage udgangspunkt i naturen, men gøre brug af store lasershows, lysende "ørne", der flyver rundt og en slags skattejagt, hvor børn siddende i bilen kan finde og tælle snemænd og fantasi-dyr. Artikel fortsætter efter billedet...

I Slagelse Lystskov står Morten Lind bag et helt særligt og med egne ord »kæmpestort« drive-in event.

- Det bliver det helt, helt store show med lys, som man kan se fra flere kilometers afstand, siger Morten Lind og og afslører, at også billygterne vil komme i spil og blive en del af oplevelsen.

- Generelt giver lys nogle helt fantastiske stemninger og store muligheder for, at folk kan bruge deres fantasi. Der er så at sige ingen facitliste for, hvad det skal ligne. Man ser det, som man forestiller sig, forklarer Morten Lind.

Selv om han er erfaren indenfor lyskunst er drive-in eventet dog i en helt ny skala. Fordi ruten skal kunne køres, er den længere end de ruter, Morten Lind normalt arbejder med.

»Et kæmpeevent« Det betyder, at der skal trækkes mange flere kabler og sættes mange flere lamper op. Og et team på mere end 30 personer knokler derfor i øjeblikket for at få det hele til at stå klar inden vinterferien.

"Det er et kæmpeevent, fordi folk skal køre rundt. Hvis folk kunne gå rundt, kunne man måske nøjes med tre eller fire kilometer."

- Jeg fik tankerne i december, og så var det i januar, det faldt på plads. Så det er gået lynende hurtigt, uddyber han.

Ifølge Morten Lind er opbakningen kommet fra blandt andre Antvorskov Kaserne og Slagelse Kommune, som har givet tilladelse til lysshowet.

En tilladelse, der med det samme altså satte et større maskineri i gang.

Efterspørgsel er stor - Vi har jo været ivrige for at komme i gang. Vi plejer at lave 50 jobs om året, og sidste år lavede vi fire, forklarer Morten Lind og omtaler således hele holdet bag »Light in The Nature«.

Men at opbakningen kom prompte skyldes ifølge lyskunstneren, at han og resten af holdet bag lysshowet ikke er de eneste, der savner noget, som bare minder en smule om tiden før coronavirus. Artiklen fortsætter efter billedet...

I 38 år har Morten Lind arbejdet med lysshows til festivaler og andre events, mens han de sidste cirka ti år har arbejdet med lyskunsten i det offentlige rum med naturen som sit lærred.

- Jeg var selv inde og tjekke for nylig. Og jeg kunne ikke se, at der var nogen andre events bare sådan lige på Sjælland i vinterferien. Biograferne plejer jo for eksempel at holde åbent. I år er der ingenting, siger Morten Lind, der også har fået god respons fra de, som allerede har skaffet en billet:

- Først og fremmest tænkte vi, at vi skulle glæde børnene, fordi de ikke skal på skiferie og har siddet meget inde. Men vi har faktisk hørt fra rigtig mange andre aldre - også ældre, som er dårligt gående og ser drive-in eventet som en oplagt mulighed for dem, fortæller han.

Begrænsede billetter - Jeg tror generelt, at mange af os søger andre events end »bare« det at gå til koncert. Folk vil gerne opleve noget nyt. Og der tror jeg, at jeg har ramt ned i en niche, vurderer Morten Linde .

Lysshowet i Slagelse Lystskov vil kunne opleves i perioden fra lørdag den 13. til 21. februar. Biletter kan købes på billetsalg.dk. Billetterne er således begrænsede og sælges kun ved forsalg og ikke ved døren.

- Vi er nødt til at kunne holde styr på, hvor mange vi lukker ind, fastslår Morten Lind.