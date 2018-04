Måske er solcelle-planen skrottet. Måske ikke. Arkivfoto

Tvivl om solcelle-beslutning

Slagelse - 11. april 2018 kl. 09:10 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ligger fast, at politikerne i erhvervs- og teknikudvalget i Slagelse Kommune har bedt forvaltningen om at finde på andre, energibesparende tiltag end at beklæde 12 kommunale bygninger med solceller.

Ifølge to af udvalgets medlemmer, Anders Koefoed (V) og Henrik Brodersen (DF) er det imidlertid ikke ensbetydende med, at solcelle-projeket er opgivet.

- Det er udsat til udvalgets næste møde, fordi vi vil afvente regeringens nye energiudspil og være sikre på, at vi får den nyeste teknologi. Det er en del af budgetforliget med Enhedslisten og SF, og det står vi ved, siger Anders Koefoed.

Han udelukker dog ikke, at de alternative energispare-idéer, som forvaltningen er blevet bedt om at komme med, kan vise sig at være mere attraktive.

For Thomas Clausen fra Enhedslisten, der i sin tid lancerede idéen, tyder meget på, at solcelle-planen er droppet, som udvalgsformand Villum Christensen (LA) også har udlagt det.

- Det er bare et nyt eksempel på, hvor galt det står til. Projekter trækkes i langdrag, og to et halvt års arbejde er endt i en udsættelse, siger Thomas Clausen.

Solcelle-planen vakler med den begrundelse, at økonomien i projektet på grund af ændret lovgivning ikke ser så god ud som forventet.

- Men man skal ikke sætte solceller op ud fra, om det er en økonomisk god forretning. Det skal være for at bidrage til at producere grøn energi. Slagelse Kommune vil ikke satse offensivt på miljøtiltag, og klima-udfordringen er ikke helt forstået, lyder det fra Thomas Clausen.