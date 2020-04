Tvivl om åbning af Slagelses skoler og institutioner 15. april

- Der er usikkerhed om, hvorvidt vi kan sige, at vi simpelthen ikke er klar til at kunne åbne 15. april. Vi har ikke modtaget nogle retningslinjer, men vi har modtaget flere henvendelser fra forældre, der ikke mener, at man bør åbne. Og flere medlemmer af økonomiudvalget er også stemt for, at byrådet må ind over her, siger borgmesteren efter et virtuelt økonomiudvalgsmøde tirsdag sidst på eftermiddagen, hvor man blandt andet drøftede forhold omkring genåbningen af skoler og institutioner.