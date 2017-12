Tvangsnedrivning for nyt byråd

- Vi aftalte, at sagen skulle tilbage i erhvervs-, plan- og miljøudvalget til ny behandling siger Frederik Pedersen (DF) til Sjællandske. Det nås ifølge Frederik Pedersen først, når det nye byråd har taget over ved årsskiftet.

Han mener, at kommunen har været alt for truende mod pensionistparret, som er i gang med at sætte en garage i stand og ifølge Frederik Pedersen har planer om at flytte ind i huset, der dog den 9. januar i år er kondemneret - altså erklæret uegnet til menneskebolig.

Siden har ægteparret fået forlænget frister for at undgå tvangsnedrivning, og nu skal sagen så atter behandles af de politikere, der blev valgt til det nye byråd.

Huset ejes af Maj-Britt Jørgensen. Hun har udsigt til at tabe mange penge ved nedrivning, hvilket hendes samlever Erik Rasmussen finder dybt uretfærdigt. Hun købte huset i 2006 for 675.000 kroner. 2016-vurderingen lyder på 940.000 kroner. Alligevel har kommunen kun budt 125.000 kroner for ejendommen, der foruden huset består af to andre bygninger. Herunder den garage, som Erik Rasmussen er i gang med at bygge.