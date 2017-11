Pensionistparret Maj-Britt Jørgensen og Erik Rasmussen foran ejendommen Halsebyvej 108, som nu ender på byrådets bord på initiativ af Frederik Pedersen (DF). Foto: Helge Wedel

Tvangsnedrivning af pensionisters hus på byrådets bord

Slagelse - 25. november 2017 kl. 07:52 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 9. januar i år er ejendommen Halsebyvej 108 ved Korsør kondemneret - altså erklæret uegnet til menneskebolig.

Efterfølgende har politikerne givet pensionistparret Maj-Britt Jørgensen og Erik Rasmussen frister til at komme med en plan for istandsættelse, hvis de vil undgå en tvangsnedrivning. Seneste en to måneders frist givet i begyndelsen af oktober.

På mandag skal byrådet drøfte sagen på initiativ af Frederik Pedersen (DF), der med 140 personlige stemmer ikke opnåede at blive genvalgt. Han har blandt i Sjællandske forklaret, at kommunens ageren er ulovlig, fordi parret faktisk er i gang med at sætte en del af ejendommen i stand.

- De er jo i gang med at renovere deres ejendom stille og roligt, ligesom de har planer om at flytte derud. Og så skal kommunen da ikke komme og true dem med tvangsnedrivning, sagde Frederik Pedersen til Sjællandske. Han mener, at kommunen burde hjælpe i stedet for at true,

Parret er tidligere stået frem i Sjællandske. De mener, at kommunen overreagerer ved at true med at tvangsnedrive huset, som ejes af Maj-Britt Jørgensen. Hun har udsigt til at tabe mange penge ved nedrivning, hvilket hendes samlever Erik Rasmussen finder dybt uretfærdigt. Hun købte huset i 2006 for 675.000 kroner. 2016-vurderingen lyder på 940.000 kroner. Alligevel har kommunen kun budt 125.000 kroner for ejendommen, der foruden huset består af to andre bygninger. Herunder en garage, som Erik Rasmussen er i gang med at bygge.

Forvaltningen i Slagelse Kommune vurderer huset som værende til gene og fare for omgivelserne og i en stand, hvor det ikke kan betale sig at sætte det i stand.