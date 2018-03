Tirsdag den 3. april er »dødsdag« for husruinen Halsskovvej 65, der tvangsnedrives af kommunen for ejerens regning. Prisen ventes at blive omkring 245.000 kroner. Foto: Helge Wedel

Tvangsnedrivning 3. april

Siden 2012 har kommunen som bygnings-myndighed brugt tid og kræfter på det faldefærdige hus Halsskovvej 65 i Korsør for at få ejeren Preben Hjorth med bopæl i Sverige til at gøre huset beboeligt og lovligt.

Alt forgæves. Så det endte med et påbud om, at han skulle rive huset ned. Fristen var 8. januar 2018.

Men intet skete. Herefter fastsatte kommunen en tvangsnedrivning for ejerens regning.

Den blev varslet udført 13. februar 2018. Men vupti pludselig havde Preben Hjorth handlet ved at stifte et selskab for 300 kroner, som havde købt huset.

Et køb ovenikøbet tinglyst trods den varslede tvangsnedrivning.

Den blev derfor udsat, for husets nye ejer skulle vel have samme muligheder for at klage - alternativt sætte huset i stand?

Efter ugers juridiske vurdringer lå det fast, at et salg ikke kunne få hele sagen om tvangsnedrivning af huset til at begynde forfra.