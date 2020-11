Se billedserie I den reviderede lokalplan 1230 er der nu taget særhensyn til silohøjden på 40 meter og lagerbygningens højde på 20 meter, men støjmuren ved siden af på skrotvirksomheden HJMs udskibningsplads må fortsat højeste være 8,5 meter. Kun med mur på ti meters højde kan støjkravene overholdes, hvorfor virkomheden reelt tvangslukkes, når lokalplanen er endelig vedtaget. Foto: Helge Wedel

Tvangslukning af virksomhed i havn møder modstand i byrådet

To partier stemte imod lokalplan 1230 og tidligere havnechef Flemming Erichsen (S) undlod at stemme for ny udgave af lokalplan, der tvangslukker skrotvirksomheden HJM.

Slagelse - 25. november 2020 kl. 06:55 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Direkte politisk modstand og politiske socialdemokratiske sprækker viser sig blandt byrådspolitikerne, der nu for anden gang har sendt lokalplan 1230 i otte ugers høring. En plan der for altid tvangslukker skrotvirksomheden HJMs aktiviteter i inderhavnen ved Glasværket, mens konkurrenten HJ Hansen på den anden side længere inden i havnen får lov til at fortsætte.

