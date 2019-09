Et forældrepar slap med betingede fængselsstraffe. De blev både dømt og frifundet og kan nu se frem til, at deres sidste to af i alt fire børn, som kommunen i februar fjernede, måske kan komme hjem.

Tvangsfjernede børn kan være på vej hjem efter voldsdom

Slagelse - 20. september 2019 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To palæstinensiske forældre, der onsdag og torsdag sad tiltalt for vold mod deres fire af i alt fem børn, fik et rap over nallerne og en løftet pegefinger for den vold, i hvert fald faren har udsat sine to yngste sønner for.

Det skete ved Retten i Næstved, hvor faren blev dømt for vold og moren for at have medvirket og set til uden at gribe ind. Sidstnævnte blev imidlertid frifundet for selv at have slået sine børn med en sko, som anklagen mod hende ellers lød.

De fik begge betingede fængselsstraffe på 40 og 20 dage og udbad sig betænkningstid i forhold til en mulig anke af dommene.

Mistanken om vold, som blev rejst i skikkelse af en underretning fra Storebæltskolen, hvor de to mindste sønner på seks og ti år har gået, fik i februar Slagelse Kommune til at fjerne først de to små og senere deres to større søskende på 13 og 14 år. Kun en 17-årig storesøster fik lov at blive i hjemmet.

Senere - rettere efter et par måneder - blev de to ældste hjemgivet igen, mens deres to yngste brødre fortsat er anbragt uden for hjemmet.

Der kan dog ske hjemgivelse af dem også, vurderes det.

Egentlig skal genforhandlingen finde sted til februar, men den betingede dom for vold til faren, der ifølge retten er sket i et mildere omfang end beskrevet i anklagen, kan afstedkomme en hurtigere proces.

Det vurderer såvel specialanklager Susanne Bluhm, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der førte sagen, som Slagelse Kommune, der dog ikke vil udtale sig i den konkrete sag. Men gerne generelt.

- Enhver dom, der falder i en sådan sag, vil give anledning til at vurdere, om baggrunden for en anbringelse uden for hjemmet stadigvæk er til stede, lyder det fra børne- og ungedirektør Vini Lindhardt.

