Tv-optagelser gav trætte roere

- Du kan roligt skrive, at roerne var meget trætte bagefter, for de har aldrig roet så langt før, siger leder af FGUs Værftet Christian Dyrløv.

Droneoptagelser

Sejlads og tv-optagelser foregik tirsdag fra klokken 13.30 og frem til klokken 17.00 i Storebælt ud for Korsør. Der skulle ros en del af roerne klædt i paradeuniformer for at få gode droneoptagelser i kassen, ligesom der også blev filmet fra en følgebåd. Kanonjollernes historie fra 1807 til 1814 indgår i en ny programrække på DR2 , hvor en række mindre danske øer besøges med det formål at fortælle danmarkshistorie fra en original vinkel.