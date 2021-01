Se billedserie Ministerium støtter Slagelse Kommune i fiberstrid. Foto: Carsten Lysdal

Tusindvis af kunder ladt i stikken: Nu får fibergigant et minister-gok i nødden

Transport- og Boligministeriet støtter Slagelse Kommune i afgørelse om ligelig fordeling af graveudgifter, som TDC Net modsat raser over. Sidstnævnte, der standsede al udrulning af fiber i foråret, overvejer næste skridt, der kan være et retligt et af slagsen.

Tusindvis af kunder i Slagelse Kommune, der i foråret så frem til at kunne hoppe med på fiberbølgen som led i TDC Nets gedigne udrulning, fik sig en lang næse. I alt 3500 husstande og virksomheder, der dengang blot ventede på et stik og en endelig tilslutning, kunne pludselig se, at TDC Net grundet en tvist med Fibia, som ruller ud for milliarder af kroner i hele landet, trak sig fra Slagelse Kommune.

