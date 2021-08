Se billedserie Der var rig lejlighed til en svingom i Lystskoven. Foto: Thomas Olsen

Tusind gæster festede i Lystskoven

Slagelse - 08. august 2021 kl. 12:30 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Var der en skala for god stemning, så er der ingen tvivl om, at skalaen var tæt på at blive brudt lørdag eftermiddag og aften i Lystskoven i Skælskør. Knus og kram, et venskabeligt klap på skulderen i forbifarten, smil og vink hen over festivalstolene, snakken, højlydte råb og latter. Fadøl i kandevis og shots i massevis. Og selvfølgelig fuld skrue på musikken.

- Der var virkelig god stemning, og vi havde ingen ballade overhovedet. Der kom lidt dryp på et tidspunkt, men alle var glade. Alle bands var fede, og maden var pissegod, siger Caspier Pihlmann, der er en af ledende kræfter bag Musik i Skoven. Sammen med Christopher Falkenstrøm og det øvrige hold bag Cassiopeia står han bag festivalen i Skælskør Lystskov, der også bliver afviklet takket være et stort hold af frivillige, som ifølge Caspier Philmann er alfa og omega for, at festivalen overhovedet kan finde sted.

- Uden dem, klarer vi det ikke, siger Caspier Philmann, der glæder sig over, at det i år var muligt at udvide antallet af publikummer til det dobbelte i år i forhold til 2020, hvor der kun måtte være 500 på pladsen.

- Det var virkelig fedt hele vejen igennem. En konklusion som Caspier Philmann helt sikkert ikke står alene med efter lørdagens Musik I Skoven.