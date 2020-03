Turistdirektør: Nu skal vi tage kollektivt ansvar

- Vi kan konstatere, at ligesom resten af dansk erhvervsliv er turismen allerede hårdt ramt. Med godt 40.000 sommerhuse er Destination Sjælland Danmarks største feriehusområde - og i øjeblikket vælter det ind med afbestillinger fra alle de internationale gæster, der blandt andet skulle have fyldt feriehusene i påsken, forklarer Jens Müller, direktør i Destination Sjælland, og fortsætter:

- Brug og handl hos de aktører i det omfang, myndighedernes retningslinjer giver mulighed for det. Vi er nødt til at være så gode naboer, som vi overhovedet kan, og være med til at tage et kollektivt ansvar for at holde hjulene i gang, hvor det er muligt, fastslår direktøren og uddyber: