I Slagelse Kommune råder Destination Sjælland over cirka 4.500 sommerhuse, og flere af disse er allerede lejet ud til udenlandske - særligt tyske - turister, oplyser direktør Jens Müller. Han er derfor svært begejstret for grænseåbningen. Foto: Mie Neel

Turistchef om grænseåbning: - Det er svært at få armene ned

Snart kan turister fra Tyskland, Island og Norge igen rejse til Danmark. Her er særligt førstnævnte kendt for at holde ferie langs kysten i Slagelse Kommune, siger en glad direktør for Destination Sjælland. Faktisk kan efterspørgslen på feriehuse nu blive svær at imødekomme.

Slagelse - 29. maj 2020 kl. 16:54

Snart bør ordbogen hives frem og støves af, hvis det halter en smule med de tyske gloser. I hvert fald kan den danske turistbranche meget snart få brug for at sige både »Guten Morgen«, »Guten Tag« og »Guten Aben«.

Fra den 15. juni åbner Danmark nemlig igen grænserne for turister fra både Tyskland, Island og Norge, oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) i dag, fredag, på et pressemøde. Og særligt de tyske turister er kendt for at leje sig ind i danske feriehuse.

Det både viser en rapport fra VisitDenmark og fortæller direktør for Destination Sjælland, Jens Müller.

Særligt i Slagelse Kommune ser turistchefen et stort potentiale for udlejning af ferie- og sommerhuse langs kysten.

- De tyske turister fylder suverænt mest i vores samlede gæstebillede, så vi kunne ikke være gladere. Det er faktisk svært at få armene ned lige nu, siger han til Sjællandske umiddelbart efter Mette Frederiksens afholdte pressemøde.

Vil rejse trods corona Ifølge VisitDenmark svarede 23 procent af tyskerne sidste sommer, at de »overvejede« eller »helt sikkert forventede« at holde ferie i Østdanmark. Et billede, der er stort set uændret i år efter udbruddet af coronavirus.

"(...) her er det helt tydeligt, at de tyske turister stadig ser Danmark som et meget trygt feriemål."

- Jens Müller, direktør for Destination Sjælland - Jens Müller, direktør for Destination Sjælland Faktisk er Danmark det land i verden, som tyske turister er mest trygge ved at rejse til for at holde ferie.

- Jeg har lige siddet til møde med VisitDenmark, og her er det helt tydeligt, at de tyske turister stadig ser Danmark som et meget trygt feriemål. Det betyder selvfølgelig rigtig meget for os i hele Destination Sjælland, fortæller Jens Müller.

Destination Sjælland er ejet af både Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø samt Slagelse Kommuner og råder over mere end 40.000 sommerhuse. Det svarer til 20 procent af det samlede antal i hele landet.

Ikke nok sommerhuse I Slagelse Kommune råder destinationsselskabet over cirka 4.500 sommerhuse. Og flere af disse er allerede lejet ud, oplyser direktøren.

- Bookinger fra tyske turister er aldrig blevet afbooket. De har siddet og ventet, håbet og troet på, at de kunne få lov til at holde ferie i Danmark på et tidspunkt i løbet af juni eller juli, forklarer Jens Müller.

Mens mens tyske turister ønsker at rejse ud for at holde ferie, ønsker flere danskere at holde ferien hjemme.

Grænseåbningen vil derfor kunne skabe en situation, hvor der slet ikke er nok ferie- eller sommerhuse til at imødekomme efterspørgslen, der pludselig kommer fra flere sider, vurderer Destination Sjælland.

- Lige nu har vi tre til fire procent ledige huse til udlejning. Resten er booket. Og jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi fik flere, ville vi kunne leje dem ud med det samme, siger direktør Jens Müller.

