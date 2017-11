Et hurtigt byrådsmøde med mediebevågenhed. 27 minutter og 30 sekunder tog det at blive færdig mandag.

Turbomøde midt i borgmester-stormen

Slagelse - 27. november 2017 kl. 20:51 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Spurven sidder stum bag kvist« lød den første linje i sangen af samme titel, da Slagelses byrådspolitikere igennem de seneste fire år fangede det første og i øvrigt ganske sagte byrådsmøde efter kommunalvalget an. Til nytår er det nye tider, ved flere, om end de færreste reelt har tankerne så langt fremme lige for tiden.

Det er nemlig den kommende konstituering, den manglende kåring af borgmester og uvisheden om, hvem der reelt render med kæden, der er i fokus. Så faktisk skulle mødets 25 punkter bare overståes, og det blev de i stilhed og på blot 27 minutter og 30 sekunder. Foruden borgmester Stén Knuth (V) som mødeleder og borgmesterkandidat John Dyrby Paulsens (S) besyv var det kun byrådsmedlemmer, som ikke har en plads i salen efter nytår, der greb ordet: Enhedslistens Jørn Melchior Nielsen og Johnny Gregersen, som afløste en syg Thomas Clausen, Frederik Pedersen fra Dansk Folkeparti og Troels Christensen (LA).

For netop spillet om borgmesterposten kører med uformindsket styrke, og det er tydeligt at se, at hovedpersonerne slides, som dagene tæller, alt imens journalister og presse bider sig fast som gribbe. Det gjorde de også i går.

Lige inden mødets start var byrådssalen fyldt med tv-kameraer, som sendte direkte, mens journalister fra såvel TV2 News og TV ØST ventede udenfor, indtil politikere efter tv-stationernes plan skulle træde ud for en kommentar. Særligt Liberal Alliances tunge på vægtskålen, Villum Christensen, som synes at være både ombejlet og ombrust for tiden, havde fokus.

Ikke mærkeligt efter netavisen Altingets mandagsanalyse og opsummering af eksempelvis Sjællandskes fyldige føljeton om brintbussagen, drejebøger og - ifølge netavisen selv - mislykkede kupforsøg mod kommunens topledelse, hvori han og John Dyrby Paulsen beskyldes for at have betydelige roller.

Han nåede at ryge i tv-holdets kløer inden mødet. Efter tog han så sidedøren ligesom så mange andre politikere, hvormed de snød eksempelvis TV ØST's journalist, der sad på gangen. Hun ventede, men der kom ingen byrådspolitikere ud af salen. Og pludselig var salen rømmet.

