Turbåd er klar - men sejler ikke

Det nye selskab, der sidste år tog over for at videreføre turbåden Skjelskør V, er klar til sin første, rigtige sæson i det nye regi.

Problemet er blot, at alt jo ikke er rigtigt dette forår, og foreløbig er det forbudt at samles mere end 10 personer ét sted frem til 10. maj.

- Vi sejler ikke, så længe vi ikke må sejle med mere end 10 personer. Vi havde allerede aftalt, at vi ikke ville sejle med under 15. Det er simpelthen ikke rentabelt, siger Jens Müller, direktør i Destination Sjælland, der, dengang det hed VisitVestsjælland, var en af de aktører, der trådte til for at videreføre sejladserne, efter at den hidtidige forening bag Skjelskør V havde givet op.