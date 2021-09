Tur over bro og Korsør-depot gav cykelryttere ny energi

Jens Rasmussen fulgtes blandt andet med Svend Sand og Pierre Nielsen, og ingen af dem har tidligere prøvet at køre så langt på en dag. De var dog ved godt mod i Korsør og godt »høje« efter oplevelsen med at køre over Storebæltsbroen, hvor der heldigvis var rimelige gode vindforhold.

- Den lange tur er ikke noget for mig, men jeg ville gerne køre den korte for at prøve at køre over broen. Det var en god oplevelse. Der var sidevind undervejs, fortæller Ole Frimann, der tilbagelægger ganske mange træningsture hver uge på sin racer for at holde formen og passe på helbredet.