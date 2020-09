Det 51-årige folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti Brigitte Klintskov Jerkel følte sig søndag så truet på Motalavej, at hun ikke nåede at tage alle de billeder, hun gerne ville. Her et af dem, som hun tog, inden hun skyndsomt forlod ghetto-området efter en ophedet diskussion.

Truet MF'er gav sig ikke til kende på Motalavej

Det konservative folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel følte sig søndag truet, da hun besøgte Motalavej for at tage selfies og billeder til brug for sit politiske arbejde. Hun gav sig ikke til kende, men skyndte sig væk efter ophidset diskussion med beboere med anden etnisk baggrund end dansk.

