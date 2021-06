Truede avisredaktør på livet - og med at smitte andre med corona

Blot 11 dage senere ringede den tiltalte til en a-kasse, hvor han igen var særdeles truende: »Jeg skal sateme nok finde ud af, hvor du bor, for med dit efternavn, er du ikke særlig svær at finde«, skulle han have sagt til en medarbejder.

Netop denne trussel om at smitte andre med corona har betydet, at sagen mod manden er trukket i langdrag. Det skyldes, at Højesteret først skulle afgøre, hvorvidt trusler om at smitte andre med corona »er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd«, som det hedder i lovsproget.