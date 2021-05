Truede ansat med kniv: Kræves fængslet senere i dag

En 38-årig mand blev anholdt mandag aften og forventes fremstillet i grundlovsforhør i retten i Næstved senere tirsdag.

Anholdelsen skete kort efter et røveri, som blev begået i Netto på Ndr. Ringgade. Klokken 21.19 fik politiet en anmeldelse om, at en kunde havde købt noget energidrik og et par pakker snus, men da han skulle betale for varerne, havde han taget en kniv frem og truet kassemedarbejderen.

Herefter stak han af ad Valbyvej.

Politibetjentene genkendte imidlertid gerningsmanden ud fra overvågningen, og klokken 22.18 blev han anholdt på sin bopæl – hvor både energidrik og snus også befandt sig.

Den 38-årige er sigtet for røveri, og da han i forbindelse med anholdelsen kastede en kniv mod den ene at betjentene, er han også sigtet for forsøg på vold mod politiet.