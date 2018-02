Trommeslager på hjemmebane

Når funkbandet WonderBrazz spiller på Badeanstalten i Slagelse 23. februar sammen med pianist og sanger Esben Just, er det med en anden Esben som trommeslager. En mand der gennem de seneste 10 år minimum hver onsdag har været i Slagelse for at undervise spirende trommetalenter i den lokale musikskole.

- Jeg underviser primært, fordi det er fedt at formidle musikken videre til andre mennesker. Mine oplevelser gennem årene med mine egne lærere har også betydet, at undervisningen af andre bare gav mening for mig. Mine lærere har fået 10'øren til at falde på de helt rigtige tidspunkter for mig. Esben Just har jo blandt andet undervist mig på konservatoriet, og her er der faldet et par 10'ører. Det er de dér oplevelser - ah ha-oplevelserne - eleverne skal have med deres lærere, siger Esben Duus.