Lige om snart 66-årige Troels Christensen (lyserød trøje) er kendt vidt omkring som festmusiker og ofte med høje placeringer på dansktoppen. Hertil har han sammen med Kurt Bønnerup (med ryggen til) lanceret en hel ny fødselsdagssang, hvilket for nylig fik Melvin Kakooza (th) til at besøge ham i hjemmet på toppen af Ørnumbakken i Svenstrup, hvor de sammen sang sangen til TV2-underholdsningsprogrmmet »Helt sort«, der sendes til efteråret. Privatfoto.

Troels Christensen klar til comeback i byrådet som konservativ

Troels Christensen bekræfter, at han har meldt sig ind i Det Konservative Folkeparti efter at være opfordret til det fra konservative kredse. Han er klar til en plads i byrådet, hvor han peger på Knud Vincents (V) som borgmester. De konservative holder opstillingsmøde til september. Formand Niels Jørgensen glæder sig over det nye medlem.

