Siden 2000 har der været et fald i antallet af fysiske valgsteder på landsplan. Men Slagelse Kommune har - modsat landstendensen - opjusteret med fire valgsteder siden 2013. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Trods tendens: Beholder valgsteder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Trods tendens: Beholder valgsteder

Fra i går, tirsdag, blev det muligt at brevstemme til kommunalvalget den 16. november. Men brevstemmerne er forbundet med høje udgifter og en reducering af de fysiske valgsteder, forklarer valgforskere. Men i Slagelse Kommune er der ikke udsigt til, at valgstederne kommer til at lide under denne tendens.

Slagelse - 06. oktober 2021 kl. 14:34 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

I går, tirsdag, og frem til fredag den 12. november er det muligt at brevstemme til kommunalvalget den 16. november.

Valggeneralen i ledelsessekretariatet i Slagelse Kommune, David Thorning Christensen, peger på, at antallet af brevstemmer formentlig stiger ved årets kommunalvalg. Men om udvikling skyldes coronapandemien, er sværere at svare på, forklarer han.

- Det er svært at læse noget entydigt ud af tallene på området. I forhold til brevstemmerne til kommunalvalget så vi en stigning fra 2009 til 2013 på 596 gyldige brevstemmer, mens vi så et lille fald frem mod 2017. Men vi regner med, at der kommer flere brevstemmer til årets kommunalvalg, og det kan jo godt være, at pandemien er med til at skubbe til den udvikling. Men det er svært at sige noget entydigt om på nuværende tidspunkt, fortæller han til Sjællandske.

På trods af, at valggeneralen spår om et kommunalvalg med mange brevstemmer, har det ikke givet anledning til at skære i antallet af fysiske valgsteder i Slagelse Kommune, siger David Thorning Christensen. Det er en udvikling, som går imod tendensen på landsplan.

- Sidst, der var skåret i valgstederne, var i 2011. Men frem mod kommunalvalget i 2013 genindførte Slagelse Kommune de fire mindre valgsteder i lokalområderne. Det betyder, at vi fortsat ligger på 25 valgsteder, forklarer han.

Valgstedernes vigtighed Ifølge centerleder ved Danmarks Medie- og Jounalisthøjskole, Roger Buch, er den største grund til stigningen i antallet af brevstemmer nedlæggelsen af valgstederne i landet, som er gået fra omkring 2000 valgsteder til under 1400 siden 2000. Det fortæller han til Ritzau.

Men det er ikke tilfældet i Slagelse Kommune, her ligger antallet af valgsteder stabilt på 25. Det skyldes et politisk ønske om at bevare aktivitetsniveauet i lokalområderne uden for kommunens større byer, fortæller byråds- og økonomiudvalgsmedlem, Lis Tribler (S), til Sjællandske.

- Vi er interesserede i, at så mange som muligt afgiver deres stemme, og når de mindre lokale områder måske i forvejen føler sig tilsidesat og udfordret, nytter det ikke noget at skære i antallet af valgstederne. De giver jo liv og aktivitet i de mindre byer, lyder det fra Lis Tribler, som samtidig oplyser, at der ikke er udsigt til, at antallet af valgsteder reduceres i fremtiden.

- Bøtten er ved at vende, kan man sige, da der er mere fokus på, at lokalområdernes aktivitetsniveau skal opretholdes. Derfor er der heller ingen plan i økonomiudvalget om, at der skal skæres i antallet af valgsteder fremadrettet, siger hun.

Den dyre løsning En af de store ulemper, der kan være forbundet med en intensivering af borgernes brug af brevstemmer, er kommunernes økonomi.

Det forklarer valgforsker ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen, til Danske Kommuner.

- En fremmøde-stemme koster cirka 10 kroner og en brevstemme koster cirka 100 kroner. Derfor kan det blive meget dyrere for kommunerne, særligt fordi man har mulighed for at brevstemme flere uger før, og man har mulighed for at brevstemme i hvilken som helst kommune. Omkostningen ligger i så fald på den kommune, du stemmer i. Sådan lyder meldingen fra Kasper Møller Hansen til Danske Kommuner.

Men valggeneralen i Slagelse Kommune, David Thorning Christensen, forklarer i mellemtiden, at omkostningen ved brevstemmerne i syvende og sidst rammer bopælskommunen.

- Hvis man stemmer uden for Slagelse, påvirker det stadig kommunen på den måde, at brevstemmen, der sendes til bopælskommunen, stadig skal gennem en proces, hvor stemmen behandles, opgøres og optælles af en medarbejder. Det indgår i driftsudgifterne, forklarer han.

David Thorning Christensen fortæller samtidig, at flere indkomne brevstemmer ikke kommer til at få den store betydning for de penge, der er afsat til håndteringen af kommunalvalget.

- Der kan selvfølgelig komme en merudgift i forbindelse med, at flere - muligvis - brevstemmer. Men det er ikke noget, der kommer til at vælte budgettet på 2,7 millioner kroner, som er afsat til årets kommunalvalg, siger han.

Stemmeprocenten for kommunalvalget i 2017 i Slagelse Kommune lå på 69,61 procent. Heraf udgjorde de gyldige brevstemmer 1904 af stemmerne.