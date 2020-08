Trods succes: Usikkerhed om ny udgave af musik-arrangement

Se billedserie Medarrangør og pressetalsmand Miquel Calderon er usikker på, om der overhovedet vil være et marked for et arrangement næste år, hvor alle de nu aflyste festivaler sikkert er i gang. Foto: Arne Svendsen

Selv om der var masser af tomme stole ikke mindst til lørdagens koncert, kan arrangørerne af Atlantia Slagelse Sommerlyd melde om to udsolgte dage. Det er dog usikkert, om der også kommer et musikarrangement næste år på samme tid.

Slagelse - 31. august 2020 Af Arne Svendsen

Der blev rocket godt igennem, da Jesper Binzer og Band gav alt, hvad de havde i sig, da de optrådte på andendagen af Atlantia Slagelse Sommerlyd lørdag aften.

Bandet spillede blandt andet en række helt nye numre, som udkommer på en ny udgivelse om et par måneder.

- Så I er vidner til verdenspremierer, lød det fra Binzer, der jo mest er kendt for at stå i den vokale forgrund hos DAD.

Forud for koncerten var der som nævnt i lørdagsavisen meldt om ledige billetter.

Men billet-ansvarlig og medarrangør Iben Brinkland kunne lørdag fortælle, at efter at blandt andre Sjællandske havde gjort opmærksom på, at der var 100 ledige billetter, var disse blevet solgt, blandt andet til firmaer.

- 10 blev dog reserveret til folk, der mødte frem uden at have billet på forhånd. Jeg blev også ringet op af folk fra Jylland, der ønskede en billet, fortæller Iben Brinkland, der derfor kunne melde om udsolgt også lørdag.

Der var dog mange tomme stole, også i begrænset omfang fredag, men det skyldtes ifølge Iben Brinkland, at folk fra firmaerne simpelthen ikke var mødt op, selv om der var købt billet til dem.

Hvad med næste år? Iben Brinkland glæder sig over den store opbakning fra sponsorer, de mange frivillige og fra Slagelse Erhvervscenter, der jo holder til på posthuset, hvis lokaler og parkeringsplads var i brug ved arrangementet.

- Der er skabet et godt fundament til næste år, men om det lige skal være et arrangement som det her, det vil tiden vise, siger Iben Brinkland.

Pressetalsmand og medarrangør Miquel Calderon glæder sig også over, at det hele gik så godt. Men han tør endnu ikke love, at der også kommer en form for festival til næste år.

- Vi skal lige se, hvor vi lander økonomisk. Meget tyder dog på, at det lige løber rundt. Men spørgsmålet er jo, om der overhovedet vil være et marked for en festival til næste år, hvor vi kan komme til at konkurrere med de festivaler, som er aflyst i år, såsom Skanderborg, Vig og Ringsted? Det ønsker vi sådan set ikke, siger Miquel Calderon.

Forbindelser gav pote Han er mere end nogen anden manden bag, at der overhovedet blev et arrangement.

Han arbejder tæt sammen med Jesper Binzer, som han fremstiller forskellige former for merchandise for, for eksempel trøjer.

Så det var et opkald fra Binzer, der gerne ville ud at spille, som fik sat gang i det to dage lange arrangement.

Senere blev der så via manageren for Jesper Binzer med Band skaffet god kontakt til Carpark North, der fredag leverede et brag af en koncert i Slagelse.

- Hvis vi laver noget næste år, kan det godt være, at vi vil forsøge os med lokale bands som opvarmning til hovednavnene, siger Miquel Calderon.

Han mener, at der vil gå en måneds tid inden man træffer beslutning om, hvorvidt man vil gå efter at lave endnu et arrangement.