Beboerne siger nej til fremlagte helhedsplaner. Det får dog næppe den konsekvens, at boliger ikke skal rives ned. Faktisk tværtimod.

Trods rungende beboer-nej til helhedsplaner: Ingen vej uden om nedrivninger og huslejestigninger

Det lokale beboerdemokrati i Ringparken har talt. Forslag til helhedsplaner for fremtidens boligområde blev i weekenden stemt ned. Nedrivninger og stigning i huslejen skræmmer flere beboere, som formentlig kommer til at bide i det sure æble uanset hvad.

Slagelse - 01. juni 2021 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Beboere fra 178 ud af Ringparkens i alt 732 lejemål gik lørdag fluks til valgurnerne i Nordhuset og viste deres utilfredshed med de to fremlagte forslag til helhedsplaner for området. Det gælder den fysiske plan for omdannelse af området frem mod 2030, hvor antallet af almene familieboliger skal være reduceret til 40 procent - som led i ghetto- loven - samt den boligsociale, der ventes at skulle løbe fra 2021 og 2025.

Sidstnævnte erstatter den gældende, som har fået en malstrøm af knubbede ord med på vejen blandt Ringparkens beboere tidligere.

Begge planer blev således nedstemt ved afstemningen i weekenden, hvilket ærgrer direktøren for boligselskabet FOB, Flemming Stenhøj Andersen.

- Jeg er den, der står i spidsen for at lægge planerne frem til afstemning. Det er gode planer, så derfor er det da med en vis ærgrelse, at jeg ser resultatet, siger direktøren, der midt i det hele imidlertid glæder sig ved, at afstemningen foregik i god ro og ordning.

Boligsocial helhedsplan Den boligsociale helhedsplan »En Fælles Indsats« trådte i kraft i 2017 og skal fornyes i år - gældende til 2025.

Planen gælder boligområderne Ringparken og Sydbyen i Slagelse samt Motalavej i Korsør. Boligselskaberne FOB, Slagelse Boligselskab og Bolig Korsør er med.

I det foreløbige budget er der samlet i årene 2021-2025 afsat 33,136 mio. kr. Landsbyggefonden bidrager med 22,5 mio. kr. Boligforeningerne bidrager med 3,917 mio. kr., og Slagelse Kommune medfinansierer med 6,719 mio. kr.

Missionen er at arbejde forebyggende og med et fokus på brobygning, nærhed og fællesskab samt at gøre boligområderne til trygge, rolige lokalsamfund naturligt integrerede i den øvrige by og kommune.

Målsætningen er, at Motalavej og Ringparken ikke længere skal være »hårde ghettoer«, at der skabes mere blandede by- og boligområder, således at hverken Motalavej, Ringparken eller Sydbyen har en særlig koncentration af socialt udsathed, og forbedring af livschancer blandt de mest sårbare beboere i de tre boligområder.

Blandt aktiviteterne, der lægges op til, er beskæftigelsesindsatser, lektiecaféer, generel vejledning af beboere i forhold til økonomi og hverdagens strabadser, fritids- og lommepengejob, mentorordning for minoritetskvinder, idrætsaktiviteter og meget mere. Han og den boligsociale helhedsplan, »En fælles indsats«, der skal bistå med at få Ringparken og Motalavej af regeringens ghettoliste, har tidligere ageret skydeskive for en række af beboerne. Da fire afdelingsbestyrelser i foråret stemte planen ned, mente han, at netop formændene tog beboerne som gidsler.

- Det virker, som om de vil demonstrere en magt. Men de bruger den meget dårligt, for formændene og afdelingsbestyrelserne repræsenterer en hel masse borgere, som det vil gå ud over, hvis ikke der var og er en helhedsplan, sagde direktøren i marts, efter at flere beboere havde udtrykt, at de ikke føler sig inddraget og hørt i processen.

Bliver til noget uanset hvad - i en eller form

Helhedsplanen »En fælles indsats« trådte første gang i kraft den 1. oktober 2017 og løber frem til 30 september 2021. Den bidrager med initiativer og aktiviteter tæt på borgerne.

Hvad den fysiske helhedsplan angår, er det mestendels nedrivninger og omfattende renoveringer, der er på tapetet - og det sker ikke uden en pris.

Planen for en gennemgribende forvandling af Ringarken frem mod 2030 vil koste en halv milliard kroner, og der ventes også huslejestigninger, ligesom flere beboere må berede sig på en genhusning, fordi deres blokke skal rives ned.

158 familieboliger nedlægges, mens 574 får håndværkere på besøg. Således kan de se frem til nye køkkener, badeværelser, entredøre og forbedrede forhold i opgangene, hvilket tilsyneladende har fået en kølig modtagelse.

- Vi har et beboerdemokrati, hvor beboerne bestemmer, og de har sagt nej. Mange mener, det er bedre at renovere end at rive ned. Mange, især pensionister, bryder sig heller ikke om, at huslejen ser ud til at blive hævet med nogle hundrede kroner, siger beboerformand Hussein El-Khodr, der er sikker på, at der nok skal komme en spændende løsning i fremtiden.

Den konkrete plan blev mødt af nedadvendte tommelfingre forleden, hvilket dog ikke - kan det vise sig - behøver at få den helt store betydning. Det tydes i almenboliglovens paragraf 37, hvor det fremgår, at beboerne sagtens kan afvise en plan, der så senere måtte blive vedtaget.

- Én ting er, at lokaldemokratiet i afdelingerne kan stemme planen ned, men er den så vigtig for udviklingen, at den anses som nødvendig, kan den øverste beboerdemokratiske enhed tage stilling. I vores tilfælde Repræsentantskabet, der jo også er en del af beboerdemokratiet, siger Flemming Stenhøj Andersen, der godt havde forudset krusninger og bump på vejen.

Almenboligloven § 37 Stk. 4 Kan afdelingsmødets godkendelse af gennemførelse af arbejder og aktiviteter ikke opnås, eller forkastes forslag herom ved urafstemning, kan boligorganisationens øverste myndighed uden afdelingens samtykke træffe beslutning om gennemførelse af:

større renoveringsarbejder, større energibesparende foranstaltninger, boligsociale helhedsplaner, fremtidssikring af bebyggelsen og indsatser, der forebygger dannelse og opretholdelse af udsatte boligområder, jf. § 61 a, stk. 1. - Og den her situation, der så opstår hos os, har lovgiverne også taget forbehold for. Når man skal reducere antallet af almene familieboliger til 40 procent, ved man godt, at noget af det kan være upopulært, siger han.

Tre muligheder Det betyder, at det nu er Repræsentantskabet og så hovedbestyrelsen, der skal nikke endeligt. Ellers bliver det staten selv, der går ind.

- Og det bliver ikke sjovt. Så kan de sælge fra til private og rive ned udelukkende - i en kombination - og så kender vi slet ikke niveauet af de stigninger i huslejen, der kan blive tale om. Jeg kan ikke se for mig, at den løsning overhovedet skulle stille nogen beboere bedre end med den nuværende plan, siger direktøren.

Der er dog også den tredje mulighed, at planen kan revideres og efterfølgende bringes til afstemning igen. Det er dog en vanskelig vej, fordi det med lovgivers krav er nødvendigt både at rive ned og renovere. Og renoveringen koster nu engang penge, hvorfor huslejestigninger er uundgåelige.

Bolden er derfor nu hos FOB's Hovedbestyrelse, der vil tage stilling til næste træk.

- Vi ved bare, at vi har en skæringsdato. 1. januar 2030 skal det være i orden, og staten vil holde godt øje med, at vi har de rette, nødvendige planer, siger direktøren.

