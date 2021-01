Se billedserie SK Forsyning ønsker allerede næste år at stoppe med at aftage varme fra affaldsforbrændingen ejet af AffaldPlus. Her finder man det dog ikke rimeligt, at affaldskunder i seks kommuner skal betale de øgede omkostninger, som det vil medføre. Så en strid er i gang, som formentlig havner i Energiklagenævnet. Foto: Arne Svendsen

Trods politisk beslutning: Udsigt til fortsat strid om forbrænding

Beslutning i fagudvalg om ikke af pålægge SK Forsyning at aftage varme fra forbrændingsanlæg vil ifølge SK Forsyning kunne sænke prisen for fjernvarmeforbrugere i Slagelse. Ejer af forbrændingsanlægget vil dog ikke acceptere afgørelse og kalder kommunens sagsfremstilling for ensidig.

Slagelse - 14. januar 2021 kl. 10:42 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

En gevinst på 900 kroner om året vinker ifølge SK Forsyning forude for fjernvarmeforbrugerne i Slagelse, hvis det kommunalt ejede forsyningsselskab kan få lov til at slippe for at aftage varme fra forbrændingsanlægget på Dalsvinget, som drives af det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus.

