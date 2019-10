Foreløbig lader det ikke til, at der bliver gjort noget alvorligt for at skabe plads til flere parkerede biler i Slagelse midtby. Foto: Per Vagnsø

Trods parkeringsbrok: Ingen udsigt til løsning

Slagelse - 09. oktober 2019 kl. 07:15 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreløbig er der ikke udsigt til parkering i flere etager eller flere steder under jorden for at få løst parkerings-problemerne i Slagelse bymidte.

I hvert ikke hvis det står til formanden for byrådets erhvervs- og teknikudvalg, viceborgmester Villum Christensen (LA). Foreløbigt mener han godt, at der kan skabes flere almindelige parkeringspladser, selv om kommunens administration har vurderet, at det ikke længere kan lade sig gøre at skabe flere offentlige p-pladser »i terræn« - altså ved jorden.

Det skriver Sjællandske. - Lad os nu se. Indtil videre bliver det nok en terræn-løsning. Nogle gange bliver der jo væltet nogle huse, så det er nok ikke så entydigt, siger Villum Christensen.

Spørgsmålet kommer op i erhvervs- og teknikudvalget, som skal træffe en principbeslutning om, hvad der skal ske med den parkeringsfond, som blev oprettet i 2015. Pengene i fonden kan bruges til at anlægge offentlige parkeringspladser for i de tilfælde, hvor nyt byggeri eller ny anvendelse af eksisterende bygninger betyder, at der bliver behov for flere p-pladser, og der ikke er plads til, at de kan anlægges på den pågældende ejendom.

I de tilfælde betaler bygherren 20.000 kroner per p-plads til fonden, hvis der er tale om p-pladser i terræn, mens prisen per plads i parkeringshus og kælder vil være henholdsvis 75.000 og 125.000 kroner.

Når kommunens administration ikke mener, at der kan anlægges flere p-pladser i terræn, er konsekvensen, at fremtidige indbetalinger til fonden skal betales tilbage til bygherrerne, uden at parkerings-problemerne bliver løst.

- Parkeringsfonden har vist ikke været brugt vildt meget, og vi skal forholde os til den samlede parkerings-situation, specielt ved banen, når Absalon bliver færdig (professionshøjskolens byggeri ved stationen, red.), så min holdning her og nu vil være, at vi fortsætter med terræn-parkering. 75.000 kroner per p-plads for en bygherre kan slå et byggeri ihjel, siger Villum Christensen.