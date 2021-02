Mens flere erhvervsdrivende i blandt andet København mandag valgte at genåbne og gå imod regeringens forbud, valgte ingen i Slagelse at gøre det samme, viser rundringning foretaget af Sjællandske. Signe Barner Ravnsborg ejer klinikken »Eyes For You« og håber i stedet på en snarlig - lovlig - genåbning. Foto: Fleur Sativa

Trods opfordring til det modsatte: Her forblev butikker lukkede

I Slagelse er samtlige butikker og saloner fortsat lukkede, selv om national bevægelse mandag opfordrede erhvervsdrivende til at trodse regeringens forbud. Det handler om samfundssind, lyder det fra flere, der dog alligevel forstår, at butiksejere i andre dele af landet åbnede i både trods og frustration

Slagelse - 16. februar 2021 kl. 06:49 Af Fleur Sativa

- Vi er mange, der er frustrerede. Både butikker og kunder. Men det er lidt at gå imod sammenholdet, hvis man åbner op nu.

Sådan siger Helle Mejer, der er indehaver af skobutikken Skoskabet 41+ i Slagelse. For ligesom samtlige andre af byens erhvervsdrivende valgte hun at holde sin butik lukket mandag, hvor en national bevægelse ellers opfordrede til at trodse regeringens forbud.

En opfordring, som adskillige andre af landets og særligt københavnske butiksejere, der har været medlemmer af den nu nedlukkede Facebook-gruppe »National genåbning 15. februar 2021« fulgte.

Forstår det godt At nogen valgte dette, forstår Helle Mejer imidlertid godt. Også selv om hun altså selv valgte det modsatte. Artiklen fortsætter efter billedet...

Selv om butikker og saloner i Slagelse forblev lukkede, er der forståelse og sympati for de erhvervsdrivende, der gjorde det modsatte. Helle Mejer ejer skobutikken Skoskabet 41+ og kan have svært ved helt at forstå reglerne for nedluknigen - også selv om hun følger dem. Foto: Anders Ole Olsen

- Det giver en uro ikke at vide, hvor længe vi skal holde lukket. Så på den måde kan jeg godt forstå det, forklarer Helle Mejer og peger på, at hun frygter en forlængelse af de restriktioner, der ellers foreløbig står til at udløbe efter den 28. februar.

Hun undrer sig samtidig over, hvorfor andre - helt lovligt - kan holde åbent.

- Jeg har svært ved at forstå, hvorfor vi små erhvervsdrivende skal holde lukket, da jeg mener, at vi bedre kan holde afstand end det, som man ser i blandt andet Bilka, hvor der har været lange kunde-køer, siger butiksindehaveren fra Slagelse.

Og den vurdering står hun langt fra alene med.

Minimal smitterisiko Også skønhedssalonen SMÅK på Smedegade i Slagelse holder lukket, som regeringen påkræver. Men ejeren Mia Müthel mener, at smitterisikoen er minimal.

"Jeg har hverken noget godt eller ondt at sige om de personer, der åbner. Det må være op til den enkelte."

- Mia Müthel, klinikejer, SMÅK - Mia Müthel, klinikejer, SMÅK - Her står vi én til én, og jeg har både visir og mundbind på. Og det samme kan min kunde vælge at have, hvis det er mest trygt, fortæller klinikejeren, der derfor ligesom Helle Mejer til dels forstår, hvorfor nogle mandag valgte at genåbne.

- Jeg har hverken noget godt eller ondt at sige om de personer, der åbner. Det må være op til den enkelte. Og langt hen ad vejen forstår jeg dem måske også godt. Jeg føler bare ikke selv, at det er det rigtige for mig at gøre, fastslår Mia Müthel.

Når hun selv vælger at holde lukket, skyldes det, at hun med egne ord »ønsker at udvise samfundssind«: Artiklen fortsætter efter billedet..

Mia Müthel har skønhedsklinikken SMÅK , hvor hun sælger skønhedsprodukter og er specialiseret i fedtfrysning. Men kunder må vente med at købe en behandling, til regeringen giver lov. Privatfoto.

- Selvfølgelig er det svært. Men regeringen siger jo det, som de siger, af en grund, forklarer Mia Müthel.

»Vi bløder. Det gør vi virkelig« Samme tiltro til regeringens beslutning om at lukke store dele af Danmark ned er at finde hos flere andre af de erhvervsdrivende, som Sjællandske har talt med.

Blandt andre hos 23-årige Signe Barner Ravnsborg, der åbnede skønhedsklinikken »Eyes For You« under coronakrisen. Hun er således én ud af mange nystartede erhvervsdrivende, der indtil for ganske nylig ikke var berettiget til at få del i regeringens hjælpepakker.

"Jeg ville være tryg ved at åbne,

hvis jeg fik lov."

- Signe Barner Ravnsborg,

klinikejer, Eyes For You - Signe Barner Ravnsborg,klinikejer, Eyes For You Det kan hun nu, efter reglerne for kompensationsordningen blev ændret, så selvstændige kunne ansøge om hjælp, hvis de havde CVR-registreret deres virksomhed senest 1. november 2020. Før det lød fristen den 9. marts samme år. Men økonomisk er situationen stadig svær, siger klinikejeren.

- Vi bløder. Det gør vi virkelig. Men penge er jo ikke alt, siger Signe Barner Ravnsborg, der kun får dækket de faste udgifter som husleje, varme, vand og el.

- Det er jo megaærgerligt det hele. Og jeg har forståelse for dem, der åbner. For vi er mange, der lider i øjeblikket. Men jeg har ikke selv lyst til at trodse regeringen, forklarer hun og peger på, at hun håber og tror på en snarlig genåbning. Som i så fald vil ske lovligt.

- Jeg ville være tryg ved at åbne, hvis jeg fik lov. Det er rigtigt, at jeg sidder tæt med mine kunder. Men hvis vi har mundbind på og spritter af, så kan jeg ikke se, at det er anderledes end en tur i Netto, hvor man tager på de samme indkøbskurve, siger Signe Barner Ravnsborg.