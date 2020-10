Besøgstallet på Trelleborg er lige nu mere end 34 procent lavere, end det burde være. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Trods god ferie: Blødende besøgstal virkelighed på museum

På dette tidspunkt af året ville Trelleborg normalt have rundet 70.000 besøgende gæster. Men på grund af coronakrisen er tallet i dag kun 46.000. Museumschefen finder trøst i en god og vellykket efterårsferie. Men »alle lider«, vurderer hun.

Slagelse - 19. oktober 2020 kl. 09:06 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Vi håber rigtig meget på, at vi kan få lov til at fejre vores 25 års jubilæum til næste år.

Sådan siger museumschefen for Trelleborg, Anne-Christine Larsen. For i skæret af coronavirus har dette år set markant anderledes ud for museet, der siden 1995 har ligget seks kilometer vest for Slagelse.

På dette tidspunkt af året burde der have været 70.000 besøgende gæster igennem billetlugen, men her 10 måneder inde i 2020 lyder besøgstallet på kun 46.000.

Med andre ord et fald på mere end 34 procent.

- Vi mangler besøgende. Og vores økonomi er ikke så god. Men det er jo fælles for alle. Og heldigvis er det ikke helt så slemt, som vi kunne frygte, forklarer Anne-Christine Larsen, der mener at være »reddet« af museets udendørs arealer.

God plads og tilskud Trelleborg dækker samlet set et areal på seks hektar svarende til 12 fodboldbaner. Og de store udendørs arealer gør det nemmere for gæster at holde afstand, mener museumschefen.

Selv om museet i år har måttet aflyse større arrangementer som blandt andet Trelleborg Vikingefestival med over 10.000 besøgende gæster, hvor også jubilæet i år skulle være fejret, har Trelleborg haft glæde af den ekstra plads i den netop afsluttede efterårsferie.

- Folk ønsker at passe på, og her føler de, at der er pladsen til det. Der har været lidt mere stille, end der plejer. Men generelt har vi været ret godt besøgt i ferien, siger Anne-Christine Larsen og peger på, at ugen er kendt for mange besøg af børnefamilier med både far, mor, børn og bedsteforældre. Artiklen fortsætter efter billedet...

I skolernes efterårsferie har mange børnefamilier lagt turen forbi Trelleborg og gerne brugt en hel dag der, oplyser museumschef Anne-Christine Larsen. Foto: Jens Wollesen



I sommerferien fik Trelleborg del i regeringens hjælpepakker som omfattede en aftale om en rabatordning, så billetter til en række kulturoplevelser blev solgt til halv pris. Derudover er museet hjulpet af Slagelse Kommune, som har ydet et økonomisk tilskud.

Underskud alle steder Hjælpen afvejet i kroner og ører har sikret, at museet trods en svær tid med faldende besøgstal har kunnet tilbyde gæster et godt og bredt udvalg af aktiviteter.

En gruppe af frivillige hjælper Trelleborg med at løse nogle af museets mange praktiske opgaver - ofte i forbindelse med vedligeholdelse af museets rekonstruktioner eller i forbindelse med større arrangementer.

Men trods stor frivillighed er der også personale, der skal aflønnes. En udgiftspost, der stiger jo flere aktiviteter, der afholdes.

"Vi hører under Nationalmuseet, som jo i princippet ikke kan gå fallit."

- Anne-Christine Larsen, museumschef, Trelleborg - Anne-Christine Larsen, museumschef, Trelleborg - Vi hører under Nationalmuseet, som jo i princippet ikke kan gå fallit, forklarer chefen for Trelleborg, men peger på, at det økonomiske uvejr kan betyde, at museet må skrue ned for aktiviteter.

Om det også kan betyde fyringer, er endnu ikke til at sige, fortæller Anne-Christine Larsen.

- Da vi er en del af Nationalmuseet, så vi må se, hvordan det går. Men der er underskud alle steder, forklarer museumschefen.

Håber på en vaccine Ifølge Anne-Christine Larsen udgør turister 30 procent af det årlige besøgende antal gæster på Trelleborg.

Grænser, der skiftevis har haft åbnet og lukket, har derfor haft stor betydning for det samlede besøgstal.

- Der er en enorm usikkerhed. Og hvis man lytter til turistbureauerne, så kommer de nuværende restriktioner til at vare ved langt ind i 2021, fortæller Anne-Christine Larsen, som selv mener, at det kræver en vaccine, før forholdene »vender tilbage til normalen«:

- Indtil da kan vi kun fortsætte, som vi gør lige nu: At passe rigtig meget på vores gæster. Det er vigtigt, fastslår Trelleborg-chefen, som henover vinteren kan gå på juleferie, før museet først genåbner igen den 1. april.

I mellemtiden skulle der dog afholdes et julemarked, men også det ser ud til at blive aflyst, oplyser Anne-Christine Larsen.

- Det var en enorm succes sidste år. Men i år tror jeg simpelthen ikke, at vi tør, fortæller hun og peger på, at museet er afventende:

- Vi må gøre det hele så godt, vi kan. Og så håber jeg, at der er fundet en vaccine næste år, siger Anne-Christine Larsen.

Trelleborg sørger for sikkerheden og har haft planlagt en lang række aktiviteter for at lokke gæster til. Lørdag i efterårsferien kunne gæster for eksempel høre om tekstiler og opleve »Velklædt i Vikingetiden«, som er et samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseet, Københavns Universitet, Center for Tekstilforskning og Sagnlandet Lejre. Foto: Jens Wollesen



Manglen på gæster kan mærkes på økonomien, siger museumschefen, der håber på et bedre 2021. Foto: Jens Wollesen