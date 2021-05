Både her i Slagelse og på biblioteket i Skælskør genåbnes der for den selvbetjente åbningstid, så borgere i Slagelse Kommune fra på tirsdag igen kan scanne sig ind, selv om der ikke er personale til stede. Omgivelserne vil fortsat være sikre og uden øget smitterisiko at færdes i, loves det.

Trods corona: Nu vender selvbetjent åbningstid tilbage

På tirsdag den 1. juni genåbner bibliotekerne i Skælskør og Slagelse med selvbetjent åbningstid, så borgere kan besøge bibliotekerne i stil med før coronapandemien. Såkaldte »biblioteksværter« vil sørge for, at kontaktflader hele tiden er rengjorte.

Slagelse - 28. maj 2021 kl. 15:34 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

For nogle er biblioteket den foretrukne arbejdsplads, når lektierne skal klares i ro og mag sidst på dagen. For andre kan det bare være svært at nå forbi bogreolerne indenfor den normale åbningstid. Men i Slagelse Kommune er der nu godt nyt til alle, der har savnet muligheden for at bruge biblioteket i flere af døgnets timer.

Den selvbetjente åbningstid vender nemlig fra på tirsdag 1. juni tilbage på både Skælskør og Slagelse Bibliotek. Det oplyser Slagelse Biblioteker og Borgerservice i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for nu at kunne imødekomme et ønske, der længe har været, blandt andet hos studerende, der bruger biblioteksrummet som læseplads - og ikke mindst blandt pendlere, der har svært ved at nå på biblioteket inden personalet går hjem. Så vi håber at både de, men også alle andre brugere af Slagelse Bibliotek, vil tage godt imod tilbuddet og bruge det flittigt, siger Johan Otte, der er leder af Slagelse Biblioteker og Borgerservice.

Kan igen scanne sig ind Med andre ord vil man igen kunne besøge biblioteket i Skælskør fra klokken otte om morgenen og frem til klokken 20 mandag til torsdag. Fra fredag til søndag vil åbningstiderne hedde fra klokken otte til klokken 17.

De udvidede åbningstider på Slagelse Bibliotek er fra 1. juni 08.00-20.00 mandag til torsdag - med betjening mellem 10.00 og 17.00. Og fra fredag til søndag 08.00-17.00 - med betjening fredag 10.00-15.00 og lørdag 10.00-13.00. Artiklen fortsætter efter billedet...

I den selvbetjente åbningstid skal besøgende scanne deres personlige sundhedskort for at åbne døren ind til biblioteksrummet. Herefter kan man låne og aflevere bøger samt andre materialer, ligesom der er adgang til bibliotekets aviser, tidsskrifter, pc'er og wifi.

På Slagelse Bibliotek har personalet brugt corona-nedlukningen til at omorganisere og flytte om, og så er der blevet installeret videoovervågning af alle lokaler, der vil være i drift i den ekstra åbningstid.

Biblioteksværter tilstede Helt uden personale bliver den selvbetjente åbningstid dog ikke. Her vil nemlig være biblioteksværter til stede, oplyser Slagelse Biblioteker og Borgerservice.

Biblioteksværterne kan blandt andet hjælpe med praktiske spørgsmål som vejvisning eller opfyldning, hvis for eksempel en printer mangler papir. Men de er ikke ansat til at svare på biblioteksfaglige spørgsmål og søgninger, lyder det.

Derimod er biblioteksværternes hovedopgave at sørge for afspritning af kontaktflader, så brugere af bibioteket kan færdes trygt og uden øget risiko for smitte.

Slagelse Biblioteker og Borgerservice oplyser endvidere, at de nuværende corona-restriktionerne gælder i hele åbningstiden. Det indebærer brug af mundbind, krav om afstand og et gyldigt coronapas.

På www.slagelse.dk kan man læse mere om retningslinjerne, åbningstider og vejledninger.