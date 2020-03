Trods corona: Færdselsåre genåbner til tiden

Han havde tidligere forudsagt, at vejen endelig ville genåbne omkring 1. april - og han forventer nu, at det sker senest fredag den 3. april.

- Alle vasker og spritter hænder flere gange dagligt i skurvognen, og alle er helt klar over, at vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå smittespredning, siger Niels Müller.