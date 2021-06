Det har været surt undervejs, men coronasikker undervisning derhjemme har øjensynligt ikke påvirket eksamensresultaterne negativt. Flere steder tværtimod. Arkivfoto Foto: shintartanya - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Trods corona: Elever scorer bedre karakterer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Trods corona: Elever scorer bedre karakterer

Slagelse - 25. juni 2021 kl. 08:48 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Det mærkværdige skoleår 2020-21 med alle corona-fortrædelighederne har tilsyneladende ikke kun været af det onde. I hvert fald kan flere af skolerne i Slagelse Kommune melde om fine eksamensresultater for 9. klasse-eleverne. På nogle af skolerne endog med bedre karakterer i dansk og matematik end sidste år.

Fra Antvorskov Skole kan skoleleder Søren Ranthe berette om signifikant bedre eksamens-resultater - også i engelsk.

- Det er jo dejligt. Vi har holdt fast i mange lektioner, og vi har klaret det sammen, siger han og priser såvel lærere og elevers som forældres indsats.

- De har klaret det så sejt. Det har været et vildt hårdt år, men på trods af alle benspænd er det gået okay, tilføjer Søren Ranthe, der ikke tør gisne om, hvad forklaringen kan være. Det, mener han, der skal forskere til at undersøge.

Også de omdiskuterede nationale test af såvel det faglige som elevernes trivsel er denne gang resulteret i en bedre score end sidste skoleår.

En mulig forklaring

Også afgangseleverne på Skælskør Skole har klaret sig bedre ved eksamenerne i dansk og matematik end forventeligt.

- De har fået klart bedre resultater og klart bedre eksamenskarakterer end deres standpunktkarakterer, fortæller viceskoleleder Poul Kjær Sørensen.

Han skynder sig dog at minde om, at netop dansk og matematik også er de fag, som eleverne primært har kunnet træne derhjemme. Dermed mener han hverken, man kan udlede, at eleverne alt i alt har lært mere, end de plejer, eller at hjemmeundervisning er en ubetinget fordel.

- Eleverne har kunnet bruge al deres energi på dansk og matematik, og næsten alle har præsteret bedre end deres standpunktkarakterer. Vi var på forhånd spændte, men det har kun været positivt, selv om man også skal huske, at dansk og matematik også er de nemmeste fag for lærerne at undervise i online. Det er jo lidt sværere med for eksempel fysikforsøg, konstaterer Poul Kjær Sørensen.

Begejstret censor

På Landsgrav Friskole siger skoleleder Patrizia Guastella Lindstrøm, at afgangseleverne har klaret sig uroligt godt ved såvel skriftlige som mundtlige eksamener.

- Vi havde en beskikket censor ude, og hun var meget begejstret. 9. klasse har formået at lægge sig i selen og bevise over for både sig selv og lærerne, at undervisningen er lykkedes alligevel, siger skolelederen, som ikke vil ind på, om karakter-gennemsnittet ligefrem er bedre end tidligere år eller det modsatte.

- Vi kan bare konkludere, at det er gået godt, siger hun.

Også hvad det sociale angår, mener Patrizia Guastella Lindstrøm, at eleverne har tacklet alle corona-forhindringerne flot.

- Nogle trives i at arbejde derhjemme, men der har jo også været virtuel læring i grupper, og de elever, der havde det rigtig svært undervejs, har vi kaldt ind. Eleverne har lidt store afsavn ved at være så meget hjemme, men de har godt nok klaret det godt, konstaterer hun.