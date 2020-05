I aften, fredag, skulle der traditionen tro være afholdt Drengerøvsaften i Skælskør. Men det er aflyst på grund af forsamlingsforbud som følge af coronavirus - og erstattet af et alternativ. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Trods aflyst »Drengerøvsaften«: Lokale butikker klar med erstatning og aftenåbent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods aflyst »Drengerøvsaften«: Lokale butikker klar med erstatning og aftenåbent

En anderledes aftenåbent i Skælskør skal i aften, fredag, erstatte den årlige Drengerøvsaften. Corona-regler vil dog blive overholdt, understreger formand for den lokale erhvervsforening.

Slagelse - 29. maj 2020 kl. 08:52 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Motorcykler, veteranbiler og op mod 15.000 gæster skulle i aften, fredag, have prydet gadebilledet i Skælskør. Men på grund af coronavirus er den 11. udgave af Danmarks største Drengerøvsaften aflyst. Og i stedet erstattet af »Handel lokalt aften«.

Læs også: Årets største event i Skælskør aflyses

Frem til klokken 21 vil byens butikker derfor holde åbent og invitere indenfor til gode tilbud, mens det mobile band Trubadurerne vil spille op til dans fra klokken 17.30. Hvis dansen altså ikke foregår for tæt.

Formand for Skælskør Erhvervsforening Pia Kimer Jacobsen understreger nemlig, at corona-regler som både afstandskrav og forsamlingsforbud vil blive overholdt.

- Reglerne er der jo ikke ændret på. Så vi inviterer ikke til forsamling. Vi inviterer til shopping, understreger foreningsformanden.

Vil undgå forsamlinger Også til den kendte Drengerøvsaften plejer butikkerne at holde aftenåbent. Men for at undgå større forsamlinger vil der til »Handel lokalt aften« ikke være for eksempel udstillere, konkurrencer eller andre aktiviteter, der indbyder til større forsamlinger.

Det mobile band Trubadurerne vil således også hele aftenen flytte sig, så gæster ikke tager ophold for at lytte til musikken. Artiklen fortsætter efter billedet...

Til »Handel lokalt aften« vil både butikker og

caféer holde åbent, og formand for Skælskør

Erhvervsforening Pia Kimer Jacobsen håber

derfor, at borgere vil benytte sig af muligheden

for at tage ud - men minder samtidig om at

holde afstand.



- Det sker med fuldt overlæg, når vi vælger at gøre det sådan her. Nu kan vi ikke holde Drengerøvsaften på grund af coronavirus, men forhåbentlig kan vi stadig få en hyggelig aften, siger Pia Kimer Jacobsen og peger på, at vejrguderne ser ud til at være med på den plan.

- Så vi håber selvfølgelig, at aftenen vil være til glæde for både borgerne og butikkerne - men også caféerne, som forhåbentlig vil kunne mærke, at der kommer lidt liv i byen, forklarer hun.

Trænger til et friskt pust Drengerøvsaften i Skælskør plejer at være stort trækplaster for mange tusinde gæster. Derfor er det regeringens forbud mod større forsamlinger, der er årsag til aflysningen af den 11. udgave af arrangementet.

"Vi trænger til at få et friskt pust og en følelse af noget normalt (...)"

- Pia Kimer Jacobsen, formand for Skælskør Erhvervsforening - Pia Kimer Jacobsen, formand for Skælskør Erhvervsforening Men selv om forbuddet altså stadig skal overholdes, håber Pia Kimer Jacobsen, at borgere vil deltage til den alternative aftenåbent.

- Vi trænger til at få et friskt pust og en følelse af noget normalt ovenpå en periode, som har været og føltes meget unormal, mener hun.

Selv om det skal føles så normalt som muligt, vil der imidlertid være opsat håndsprit-destinationer flere steder på butiksgaden Algade. Ligesom gældende retningslinjer for at undgå smitte med coronavirus vil skulle overholdes i de enkelte butikker såvel som caféer.

- Så kom, hold afstand, sprit af. Tag ud og bak op om vores butiksliv. Og nyd, at der ér liv, lyder opfordringen fra erhvervsforeningens formand, Pia Kimer Jacobsen.