Tricktyve slår til i Slagelse

I Vestsjællandscenteret i Slagelse havde en forretning lørdag omkring klokken 15.45 besøg af to mænd. Den ene afledte personalets opmærksomhed, så den anden havde lejlighed til at dykke ned i kasseapparatet og tømme det for en håndfuld pengesedler.

Politiet opfordrer generelt til at være ekstra vågen og opmærksom på mistænkelige typer. Vær på vagt over for »ukendte« mennesker, der meget gerne vil inden for døren. Fortæl ældre familiemedlemmer, at de skal være opmærksomme og ikke lukke fremmede ind.