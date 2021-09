Send til din ven. X Artiklen: Tredje stik er lige om hjørnet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tredje stik er lige om hjørnet

Inden for meget kort tid bliver plejecenter-beboere tilbudt tredje vaccinestik. Det er lige så frivilligt som de to første stik. Marinus på 84 år har ikke besluttet sig endnu.

Slagelse - 08. september 2021 kl. 09:26 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Det er tæt på, at alle beboere på Slagelse Kommunes plejecentre får tilbud om at blive vaccineret mod corona for tredje gang, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

- I øjeblikket arbejder vi på at få accept til tredje stik af borgerne, og for dem, der ikke selv kan tage stilling, skal vi have fat i pårørende. Det er min opfattelse, at dem, der har fået første og andet stik, også vil have det tredje, men det er fortsat helt frivilligt, understreger kommunens ældrechef, Charlotte Kaaber.

Da vaccinationerne begyndte, var det omkring 80 procent af beboerne på kommunens plejecentre, der sagde ja tak til vaccination.

Med rigtigt efterår og vinter forude kan der ifølge sundhedsmyndighederne være risiko for, at coronaen får fat igen.

- Det har vores fulde opmærksomhed, for vi har jo heller ikke rigtig nogen idé om, hvor mange af de pårørende, der er vaccinerede, siger ældrechefen og oplyser, at beboerne på Blomstergården i Slagelse bliver de første, der meget snart får mulighed for at få tredje stik.

Svært at tage stilling

For i hvert fald en af beboerne på Hjemmet ved Noret i Skælskør, 84-årige Marinus Møller, er det ikke så nemt at tage stilling til, om nålen skal ind tredje gang. Han har fået de to første stik.

- Jeg ved sgu' ikke rigtig. Jeg mærkede ikke noget efter de to første stik, men jeg ved ikke rigtig, hvad man skal mene. Vi ved jo ikke nok om det. Alt hvad man propper ind i én... Det er svært at sige. Man får jo at vide, at det var det, og så lige pludselig skal man tage stilling til, om man vil have et stik mere, konstaterer Marinus Møller.

Inden han blev vaccineret, blev han på et tidspunkt testet positiv for corona, men det viste sig at være falsk alarm.

- Det afgørende er, om man kommer til at smitte nogle andre, siger han.

Marinus Møller er ny beboer på plejecentret, så han oplevede ikke den udbredte smitte på stedet tidligere.