Tredje gang er måske lykkens gang for cykelfærgen

Der er håb endnu for den cykelfærge, som Korsør Erhvervsforening har foreslået mellem Korsør og Nyborg. Byrådsmedlem og viceborgmester Villum Christensen (LA) har via sin initiativret ønsket sagen løftet til byrådet.

Slagelse - 31. maj 2021

Drømmen om en cykelfærge mellem Korsør og Nyborg er ikke stødt på grund endnu - men kursen mod en politisk grundstødning er stadig sat.

Både kommunens erhvervs- og teknikudvalg og økonomiudvalget har takket nej til idéen om en cykelfærge mellem de to byer, selv om det eneste ønske fra Korsør Erhvervsforening, der har søsat tankerne om en cykelfærge, har været moralsk opbakning og hjælp til at løfte idéen op på et højere politisk plan.

- Det er virkelig skuffende, at de afviser så visionært et projekt, der har et kæmpe vækstpotentiale - ikke bare for Korsør, men for hele Slagelse Kommune, siger Jacob Stryhn, der er formand for Korsør Erhvervsforening.

I erhvervsforeningen har de arbejdet med idéen om en cykelfærge siden sensommeren 2020, og erhvervsforeningen har af egen lomme postet penge i at få eksterne rådgivere til at give deres besyv med, men lige meget har det tilsyneladende hjulpet.

Begrænsninger - Jeg synes, at vi har været gode til at se muligheder, men politikerne ser åbenbart mere begrænsninger end muligheder, men det må jo være fordi, de har en anden plan for at skabe mere vækst, og den glæder vi os da rigtig meget til at høre mere om, siger Jacob Stryhn.

Enkelte politikere har dog været lydhøre over for projektet.

- Vi er super glade for de politikere og især Villum Christensen (LA), der har kunnet se de store perspektiver i det her projekt, siger Jacob Stryhn.

Formand i Korsør Erhvervsforening, Jacob Stryhn, er skuffet over, at polikerne i Slagelse Kommune over en bred kam ikke har kunnet se de store muligheder for lokal vækst, som sådan en færge ifølge ham ville kunne give. Arkivfoto

Og netop Villum Christensen er da også manden, der som et sidste forsøg efter blank politisk afvisning i både erhvervs- og teknikudvalget samt økonomiudvalget har valgt at tage cykelfærgen op som en initiativsag i byrådet.

- Jeg er mest forbavset over, at de (politikerne, red.) med noget som ikke engang vil koste dem noget ikke engang vil forsøge at bakke op om et møde med Transportministeriet, siger Villum Christensen, der er sikker på, at cykelfærgen vil tale godt ind i de statslige ønsker om både en bedre national infrastruktur og fokus på større cykelturisme.

Vækstindsprøjtning - Cykelfærgen vil kunne give en virkelig vækstindsprøjtning, og det mærkelige er, at der ikke er nogen, der kan give en god begrundelse for at afvise idéen, siger Villum Christensen, der stadig håber og tror, at medlemmerne i byrådet kan være med til at ændre synet på cykelfærgen mellem Korsør og Nyborg.

- Vi har ikke stillet krav om, at de skal forpligtige sig økonomisk. Vi har blot håbet på, at der fra politisk side ville være vilje til at løfte projektet til et statslig projekt, for det er jo langt fra kun Korsør, der vil have glæde af sådan en cykelfærge, siger Jacob Stryhn.

- Det her er ikke bare nogen løse strøtanker, vi har haft. Det er et gennemarbejdet projekt, så vi er temmelig skuffede over, at politikkerne over en bred kam ikke kan se potentialet, siger Jacob Stryhn, der synes, at tankerne om en cykelfærge havde fortjent en bedre skæbne end et måske ja i tredje politiske instans. Og i værste fald endnu en blank afvisning.

