En kvinde blev frifundet. Dog ikke for besiddelse og forarbejdning af hampeplanter.

Tre unge dømt for røveri: Tacklede centervagt under flugt

Slagelse - 14. januar 2020 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre unge mænd blev mandag middag idømt fængselsstraffe for røveri i Vestsjællandscentret.

Ugerningen, som fandt sted den 8. april sidste år, var egentlig ment som et tyveri, og med sig ud af butikken - i en såkaldt russerpose, der kan snyde forretningers detektorer - fik trioen sig da også fire jakker af mærkerne Puma og Peak Performance.

Da personale og en centervagt undervejs spottede de tre mænd i gang med deres lyssky forehavende i sportsforretningen Intersport og efterfølgende forsøgte at tilbageholde dem, ændrede tyveriet dog karakter.

Det endte nemlig med tumult og med, at en centervagt, der forsøgte at tilbageholde den ene, blev tacklet og røg ind i en skillevæg. Det skete, da vagten tog fat i en 24-årig nu dømt gerningsmand, som først og fremmest havde fat i russerposen, men efter kort tid fik held med at vriste sig fri af vagtens kløer .

De tre flygtede ud mod parkeringspladsen, hvor en 21-årig kvinde, der imidlertid blev frifundet for medvirken til røveri, holdt i en bil og ventede.

Nogle ryger ind - andre slipper

Det var en 21-årig mand med et i forvejen plettet generalieblad, der stod for den barske tackling af centervagten. Det var således også ham, der fik den hårdeste straf på et års ubetinget fængsel, hvor dog også en række øvrige overtrædelser fra hans »bankbog« tælles med.

En 24-årig medsammensvoren, der samtidig risikerede at blive udvist, men ikke blev det, fik fire måneders fængsel, hvor den ene måned skal afsones, mens han slipper for de øvrige tre.

En 22-årig medgerningsmand, som også tog flugten efter røveriet, blev dømt. Han fik fire måneders betinget fængsel, hvorfor han ikke skal ind at sidde.

Helt i henhold til retspraksis på området, vurderer anklager Taruh Sekeroglu, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der fortæller, at man ofte slipper for fængsel, hvis det er første gang, og hvis omfanget af trusler og vold - og stjålne effekter for den sags skyld - er til at overse.

I denne sag havde tyvekosterne en samlet værdi á 4.500 kroner.

Den 22-årige dømte ankede dommen til frifindelse. De øvrige tre udbad sig betænkningstid.

Kvinde dømt for laboratorium Den 21-årige, kvindelige chauffør undgår som skrevet også fængsel, men ikke for en plet på straffeattesten.

Hun fik nemlig, sammen med den 21-årige mand, der skal ind at sidde i et år, et hak i tuden for politiets fund af et skunklaboratorium på en adresse i Slagelse.

Kvinden og den 21-årige mand blev dømt for besiddelse af 444 hampeplanter, som skulle bruges til videresalg af euforiserende stoffer. Politiet anslog, at der på adressen kunne fremstilles op imod 12,65 kilo hash.

Her blev de to dog dømt for en noget lavere vægt.