Tre personer er anholdt og varetægtsfængslet frem til 3. juni. De er sigtet for »kvalificeret vold«, som politiet kalder det. Sagen har relationer til en skudepisode på Motalavej, som fandt sted den 8. marts (billedet). Arkivfoto: presse-fotos.dk

Tre mænd fængslet efter overfald med baseballbat

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har i samarbejde med Fyns Politi anholdt to mænd på 18 og 23 år fra Odense samt en 17-årig mand fra Korsør.

De er sigtet for såkaldt kvalificeret vold begået den 7. marts på Motalavej i Korsør, hvor en 50-årig mand blev overfaldet med et baseballbat.

Dog oplyser han, at sagen har relation til en skudepisode, som fandt sted dagen efter - også på Motalavej.

Flere personer var til stede i en lejlighed, som pludselig blev beskudt udefra. Ingen blev ramt under skyderiet, men det var selvsagt noget, som opskræmte beboerne i området. Derfor var politiet også massivt til stede i timerne efter skyderiet, og det lykkedes at finde flere spor - herunder flere tomme patronhylstre.

Hvad der præcis var årsagen til skyderiet, står endnu ikke klart. Men med de tre nye anholdelser tyder det på, at en voldsepisode, begået den 7. marts, efterfølgende er forsøgt hævnet natten til den 8. marts i form af skudepisoden. Det er dog kun en teori - og ikke noget, som politiet ønsker at kommentere på.

Siden den omtalte skudepisode 8. marts er to personer blevet anholdt og varetægtsfængslet - en 44-årig kvinde og hendes 24-årige søn. De to sidder fortsat varetægtsfængslet sigtet for drabsforsøg.