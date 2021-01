Tre måneders fængsel for at tæske mand efter venneanmodning på socialt medie

Den anmodning endte med en beskadiget hornhinde, flænger, sår, en fraktur ved højre øjenlåg og således en hospitalsindlæggelse. Gerningsmanden så sig så vred på den 26-årige, der ønskede at være hans ven, at han tog kontakt til manden via beskedtjenesten Messenger for at arrangere et møde på et offentligt sted.