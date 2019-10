Tre i spil til Slagelse Erhvervsråds Initiativpris

- Slagelse Erhvervsråd har nomineret Atlantia på baggrund af virksomhedens store betydning for udbuddet af private lejemål i Slagelse og for det store arbejde med at opgradere lejeboliger til moderne standarder. Det betyder, at Slagelse by også er et attraktivt sted at bo for det publikum, som ikke ønsker at eje men at leje, står der at læse i begrundelsen for nomineringen.