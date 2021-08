Snart er der lidt færre steder, hvor man kan få foretaget en hurtigtest, hvis man vil tjekke, om man er smittet med coronavirus. Foto: Kenn Thomsen

Tre hurtigtest-steder i kommunen lukkes

Slagelse - 24. august 2021

I takt med, at en stigende del af befolkningen er blevet færdigvaccineret - i Region Sjælland i øjeblikket 74,4 % af alle borgere over 12 år - har Styrelsen for Forsyningssikkerhed løbende nedsat antallet af hurtigtest. I Region Sjælland justeres den maksimale kapacitet på hurtigtest nu fra de nuværende 39.000 til 26.000 daglige hurtigtest.

I Slagelse Kommune lukker tre hurtigtest-steder fra mandag den 30. august. Det drejer sig om Bredahlsgade (ZBC) i Slagelse samt hurtigteststederne på Omø og Agersø.

Der lukkes for hurtigtest i flere af de byer, hvor borgerne har adgang til PCR-test. I sommerlandet blev der oprettet ekstra tilbud i sommerferien. Nu er feriegæsterne taget hjem, og derfor er behovet ophørt. Det samme gælder på en række små øer, hvor der har været en særlig indsats for at få alle vaccineret.

Maksimalt 20 kilometer - Indtil videre vil vi stadig opretholde princippet med, at der maksimalt vil være 20 kilometer til nærmeste teststed, men vi må forvente, at den nationale nedskalering på testområdet fortsætter. Derfor opfordrer vi til, at de, der endnu ikke er blevet vaccineret og gerne vil, sørger for at blive det. Det har aldrig været lettere at blive vaccineret end nu, udtaler Anne Øster Hjortshøj, enhedschef i Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland.

Man kan finde den nyeste information om åbne teststeder på www.coronasmitte.dk.