Se billedserie Groft hø er den bedste spise for en kanin - suppleret med kaninpiller og vand. Grøntsager skal sammenlignes med slik og skal doseres i små mængder ifølge kaninavler Carola Baun.

Send til din ven. X Artiklen: Tre hundrede kaniner med ekstrem meget personlighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre hundrede kaniner med ekstrem meget personlighed

Slagelse - 01. december 2019 kl. 07:10 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udstilling: At en kanin ikke bare er en kanin, og en høne ikke blot en høne, var tydeligt for enhver besøgende i Nordhallen lørdag, hvor der var tre udstillinger i én, og hvor både kaniner, høns og duer stod til skue for de besøgende.

- Kaniner har ekstrem meget personlighed, og det er vigtigt, at der er god kemi, siger Brigitte Christensen, fra Køge. Hun er taget på udstilling med blandt andet den fem måneder gamle kanin Cody, der desværre blev nullet af dommerne for sit hidsige temperament ved bedømmelsen.

Måske på grund af hans unge alder - måske gider han bare ikke udstillinger, eller også er han utryg ved hanerne, der galer i den anden ende af hallen?

305 andre kaniner har gjort Cody selskab denne lørdag i Nordhallen, hvor Midt- og Vestsjællands Kaniner er vært for den årlige vinterudstilling i lokalforeningen, der er Danmarks største under Danmarks Kaninavlerforening.

En forening med i omegnen af 1.300 medlemmer, hvoraf de 80 er forenet i den vestsjællandske lokalforening.

Både til pels og fjer Og hvor kaninerne charmede sig ind med deres bløde pels i den ene ende af hallen, var det fjer og hønsekagl, der prægede den anden del af Nordhallen, hvor høns og duer var repræsenteret via medlemmer af Fjærkræklubben for Slagelse og Omegn samt Brevdueklubben.

- Jeg har syv høns og 26 kaniner med, fortæller Michael Christensen fra Benløse fra Ringsted, mens han stolt fremviser sin Sussexhøne i farvevarianten sort hvid Columbia.

- Jeg har vel haft høns og kaniner i omtrent 50 år, siger Michael Christensen, der i de fem årtier har oplevet en nedgang i interessen for at have både høns og kaniner som hobby.

- Der er så meget andet, der fylder hos de unge i dag, men kaninhop har fået mange unge med på banen igen, hvorimod det kniber i forhold til både hønsene og duerne, siger Michael Christensen.

Udover de 306 racekaniner, der lørdag deltog i udstillingen, var der også mødt 16 kælekaniner op, og det var især dem, der tog udfordringen op på den opstillede hoppebane med mere eller mindre held.

Ren terapi - Kaniner er et fantastisk terapidyr. De er gode at nusse med, rolige og kærlige, siger Heidi Baun. Hun har sammen med sin voksne datter, Carola Baun, fragtet ikke mindre end 38 kaniner med på udstilling i Nordhallen. Kaniner af blandet race, udseende og alder.

Rutineret tager Carola Baun en af sine hvid rødøjet løvehoved-kaniner op af sit bur, mens hun fortæller, hvordan den lange hvide pels kræver en børstning mindst en gang om ugen.

Det er tydeligt, at kaninerne er en passioneret hobby, og at hun kan sin abc indenfor kaniner.





Vigtigt med ansvar - Vi kigger på linjerne bag, så der ikke er sygdomme, som vi avler videre på. Jeg afliver for eksempel et dyr med tandfejl, for hvorfor redde et dyr, der skal til dyrlæge hele tiden for at få slebet tænder for ikke at gøre skade på sig selv? Man er nødt til at tage ansvar som avler, siger Carola Baun, der gerne deler ud af sin store viden om de bløde lodne dyr.

Dyr der under Nordisk Kaninstandard er kategoriseret i omtrent 60 racer med et væld af varianter inden for hver race.

Udstillingen lørdag blev rundet af med flotte rosetter i præmie til ejerne af de kaniner, der fik flest point bedømt på både vægt, racepræg, kropsform, pelsens tæthed og kvalitet, farve og tegning og kondition. Så uanset temperament, så er der noget at leve op til for en racekanin på udstilling.