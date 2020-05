Godsejer på Kruusesminde Bjarne Hansen anslår, at der omkring 3000 bramgæs i området.

Tre gaskanoner mod gæs på gods

Ikke kun på en mark ved Korsør Lystskov søger landmand at beskytte sine afgrøder mod spisende gæs ved at skræmme dem med skud fra en gaskanon.

Også på godset Kruusesminde skydes der for at skræmme flere tusinde bramgæs væk fra markerne, hvor de ellers spiser løs af afgrøderne.

- Vi bruger tre gaskanoner på marken langs Lejsø. Heldigvis er de uden betydning for de ynglende vadefugle, som også yngler på marken, siger Bjarne Hansen. Forleden så han en vibe med unger helt uberørtaf de høje brag i en rede blot 30 meter fra en af gaskanonerne.

Godsejeren anslår, at der er omkring 3000 bramgæs i området. De har især forrettet skader på marker med hvidkløver.

Bjarne Hansen tilføjer, at hvis der ikke snart kommer noget regn, så er der risiko for, at afgrøder som kløver og græsfrø til en værdi af omkring 40.000 kr. går helt tabt.