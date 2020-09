Kommunens første detailhandels-koordinator, Rasmus Lindvig, er vendt tilbage til legetøjsbranchen, så nu skal hans afløser findes. Foto: Per Vagnsø

Tre byer søger koordinator

Slagelse - 29. september 2020 kl. 13:00

Slagelse Erhvervscenter og erhvervsforeningerne i Slagelse, Skælskør og Korsør har indledt jagten på en ny detailhandels-koordinator.

Den nye koordinator skal afløse Rasmus Lindvig, der blot nåede at bestride den nyoprettede stilling i et års tid. Rasmus Lindvig er vendt tilbage til legetøjsbranchen, som han kom fra.

Den stilling, der nu er slået op, er foreløbig en to-årig projektstilling, som den kommende koordinator skal bruge på at gennemføre større og mindre projekter inden for udvikling af byrum, tilgængelighed og parkering i tæt samarbejde med Business Slagelse, Korsør Erhvervsforening og Skælskør Erhvervsforening. Altsammen med det overordnede formål at rudte detailhandlen i de tre byer til fremtiden.

Formand for Business Slagelse, Torben Kjerulff, ærgrer sig over, at Rasmus Lindvig stoppede så hurtigt, efter at han var begyndt at komme ind i tingene, men Kjerulff er også fortrøstningsfuld i forhold til at få fundet en afløser.

- Det skal være en m/k'er, der kan være med til at udvikle alle tre byer, og vi skulle gerne have mere koordinering mellem byerne, siger Business Slagelses formand.

Håbet er at få stillingen besat 1. december, men Torben Kjerulff noterer sig, at der netop i disse tider ikke er store arrangementer eller presserende aktiviteter. Dermed får det ikke de store konsekvenser, at der nu går et stykke tid med at få stillingen besat.

- Vi kører jo kun for de fulde omdrejninger, som man kan tillade sig, som han siger.