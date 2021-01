Se billedserie Der er for indeværende tre lokaliteter i spil i forhold til en mindre muslimsk gravplads i Slagelse Kommune. Foto: Slagelse Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Tre byer i spil som stedet for muslimsk gravplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre byer i spil som stedet for muslimsk gravplads

Et kommunalt ejet område ved Trestensvej i Skælskør er fra politisk hold udset som en mulig beliggenhed af en mindre, muslimsk gravplads. Sagen bliver mandag behandlet i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget.

Slagelse - 08. januar 2021 kl. 06:08 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Omkring ti procent af borgerne i Slagelse Kommune er muslimer svarende til cirka 8.000 mænd og kvinder.

Antallet af muslimske gravpladser er indtil videre lig nul.

- Muslimer i Slagelse Kommune er borgere i kommunen på lige fod med alle andre, og alligevel har vi ikke mulighed for at blive begravet i nærheden af vores nærmeste pårørende og familiemedlemmer, når vi dør, siger Miralem Garagic.

Han har siden, han var ni, haft Slagelse Kommune som sit hjem, og han er ked af, at muslimer, der på linje med ham selv, føler, at Slagelse Kommune er dér, hvor hjem er, alligevel ikke kan få lov at blive begravet på en muslimsk gravplads indenfor kommunegrænsen.

I stedet må turen i det hinsides i første omgang gå til for eksempel Roskilde, Odense eller Brøndby, hvor der i dag eksisterer muslimske gravpladser.

Evig gravfred - Det har intet at gøre med, at vi ikke vil begraves sammen med, ved siden af eller tæt på andre, der har en anden trosretning end Islam. Det handler alene om, at når man som muslim bliver begravet, så er ens grav ens hellige hjem for evigt, og derfor er det nødt til at være ubenyttet jord, hvor der ikke i forvejen er blevet begravet andre, siger Miralem Garagic.

En tilgang der er forskellig fra for eksempel kristendommen, hvor gravsteder sagtens kan blive enten sløjfet eller genbrugt efter måske 10, 20 eller 30 år - men derimod mere i tråd med jødedommen, hvor man heller aldrig nedlægger et gravsted.

Håb forude Men måske er der håb forude for de muslimer, der har deres daglige liv og færden i Slagelse Kommune, for på mandag den 11. januar har miljø-, plan- og landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune en ny mindre muslimsk gravplads i kommunen på dagsordenen - endnu en gang.

- Jeg havde selvfølgelig gerne set, at det var sket før, men det er aldrig for sent, siger Miralem Garagic. Han er i øjeblikket vidende om i alt 15 muslimske dødsfald i kommunen, siden sagen senest har været oppe at vende. Muslimer der ifølge Miralem Garagic ikke har fået mulighed for at blive begravet i den kommune, hvor de har levet, taget del og betalt deres skat med glæde.

Placering underordnet - Jeg håber virkelig, at vi finder en løsning, og for mig personligt har det ingen betydning, hvor en kommende muslimsk gravplads kommer til at ligge, så længe at det er i Slagelse Kommune, siger Miralem Garagic, der i nærværende sag er blevet udnævnt som talsmand for fem muslimske foreninger henhørende til Slagelse Kommune.

Som det ser ud nu, er der tre mulige beliggenheder på spil: Holbækvej i Slagelse, ved Slagelse Brand og Redning i Korsør samt ved Trestensvej i Skælskør.

Og som altid har hver beliggenhed sine fordele og ulemper. Sikkert er det dog, at der uanset placering skal være opfyldt nogle basale ting i forhold til for eksempel støj, infrastruktur, tilgængelig og terræn. Sidstnævnte blandt andet for at beskytte både grundvand, drikkevand og vandmiljøet generelt.

- Det betyder utrolig meget for mig. Jeg er næsten født i Danmark og har ikke boet andre steder end i Slagelse Kommune, og jeg vil være ked af at skulle begraves andre steder end her, siger Miralem Garagic.

For og imod I første omgang skal miljø-, plan- og landdistriktsudvalget veje for og imod de forskellige placeringer med henblik på at udarbejde et kommuneplantillæg, som i sidste ende vil kræve en lokalplanlægning. Men heller ikke det er nok, for også både kirkeminister og Styrelsen for Patientsikkerhed skal vende tommelfingeren opad, inden en muslimsk begravelsesplads kan komme på tale.

Uanset placering er der lagt op til en gravplads med tilhørende parkeringsarealer på cirka 3.000 kvadratmeter.

I det oplæg som administrationen har præsenteret det politiske udvalg for, bliver arealet ved Trestensvej i Skælskør set som den mest ideelle placering.

- Det skyldes, at der her vurderes at være færrest gener for både gravpladsens brugere og det omkringliggende område, hedder det blandt andet i oplægget.

Udvalgets formand, Jørgen Grüner (SF) planlægger inden mandagens møde at besøge de forskellige steder for ved selvsyn at vurdere de forskellige parametre, men indtil videre hælder han lige meget til Korsør som til Skælskør.

- Korsør er ligeså godt et bud som Skælskør i min optik, hvorimod der er for meget trafik ved Holbækvej, siger Jørgen Grüner, der er opsat på at finde det helt rigtige sted.

Et problem skal løses - Det er et problem, at vi i Slagelse Kommune ikke kan levere et fornuftig sted for muslimer at blive begravet, understreger Jørgen Grüner.

Og netop den lydhørhed værdsætter Miralem Garagic.

- Vi har haft en god dialog med Slagelse Kommune, og jeg har kun ros til overs for de ansatte i kommunen, der indtil videre har taget sig af håndteringen af denne sag, siger Miralem Garagic, der sætter sin lid til et jo før jo bedre - uanset om det bliver i Slagelse, Korsør eller Skælskør, at kommunens muslimske borgere kan få deres sidste hvilested.