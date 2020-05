Tre-årige Theo blev efterlyst: Nu er »flaskepost-afsenderen« fundet

Tre-årige Theo blev pludselig efterlyst i medierne, efter hans "mystiske" flaskepost blev fundet af en familie fra Skælskør. Ifølge hans far, Thomas Kantsø, har flaskeposten rejst cirka otte kilometer, før den blev fundet.

Efter en familie fra Skælskør fandt en flaskepost under en tur til øen Enø, efterlyste de postens afsender i et opslag på Facebook. Nu er han – en blot tre-årig dreng- fundet.

04. maj 2020

Da telefonen ringede mandag morgen, kunne Thomas Kantsø fra København ikke lade være med at grine.

Han er nemlig far til børnehavebarnet Theo, som lørdag blev efterlyst af en familie fra Skælskør, efter de tirsdag i sidste uge fandt en mystisk flaskepost under en tur til Enø sydvest for Næstved.

- Det er det bedste grin, jeg har fået i meget lang tid, skriver den 43-årige far i en kommentar til et opslag på Facebook, hvor familien bragte efterlysningen første gang.

Opslaget, som er blevet skrevet af Karina Saust, der fandt flaskeposten med sin ni-årige søn Nicolai, er nemlig blevet delt over 1000 gange, ligesom Sjællandske og Ekstra Bladet senere bragte efterlysningen.

Inspireret af børnebog »I må komme med det samme. Jeg er i Amalies sommerhus«, lyder det blandt andet i brevet, som også advarer om både »grusomme pirater« og »en farlig søslange«.

- Det hele var bare for sjov. Theo er tre år og verdens allerstørste fan af Jakob Martin Strid (børnebogsforfatter, red.), fortæller Thomas Kantsø. Artiklen fortsætter efter billedet...

Idéen til at sende en flaskepost fik tre-årige Theo

fra en børnebog, han havde læst med sin far. Privatfoto.



Sammen med sin tre-årige søn Theo havde Thomas Kantsø under en sommerhustur læst bogen »Den utrolige historie om den kæmpestore pære«, hvor de to karakterer i bogen, Mitcho og Sebastian, modtager en flaskepost.

Det fik dem til at lave deres egen, som de smed i vandet søndag den 26. - kun to døgn før, at den blev fundet af familien fra Skælskør.

Ringet op af farmor - Næste morgen (om mandagen, red.) gik vi ned til vandet for at se, om flaskeposten stadig var der, og Theo havde mange spørgsmål om, hvem der mon fik den. Det fandt vi ud af i morges (i dag, mandag, red.), en uge senere, hvor jeg blev ringet op af min mor, forklarer den 43-årige far videre.

Tre-årige Theos farmor og farfar havde nemlig læst lørdagens morgenavis af Sjællandske, hvor familiens efterlysning af »den mystiske flaskepost-afsender« blev omtalt.

Og pludselig var mysteriet altså opklaret.

- Men at over 1000 mennesker har delt historien på FB (Facebook, red.), er da meget meget rørende, bemærker Thomas Kantsø i sin kommentar til den oprindelige efterlysning på Karina Saust profil.

Bliver skrevet ind i sang - Han (Theo, red.) bliver SÅÅÅÅÅ glad, når han hører, at flaskeposten blev fundet, afslutter den 43-årige far sin kommentar og konkluderer, at første del af sangen til Theos nonfirmation hermed er skrevet.

Efterlysningen blev oprindeligt delt, fordi Karina Saust og hendes ni-årige søn Nicolai håbede at få lov til at møde flaskepostens afsender. Artiklen fortsætter efter billedet...

Sammen med sin far, Thomas Kantsø, var Theo

på sommerhustur på øen Enø, da de besluttede

sig for at sætte flaskeposten i vandet. Nu bliver

historien skrevet ind i en sang til hans nonfirmation.

Privatfoto.



- Det er bare helt vildt at opdage, hvor lille verden pludselig føles, når man står der med et brev i hånden fra en fremmed, har den37-årige mor fra Skælskør tidligere forklaret.

Om de to familier skal mødes, er dog endnu ikke planlagt.

- Vi bor lidt langt fra hinanden, men vi har læst hinandens historier op for hinanden til STOR glæde. Måske vi mødes næste gang, vi er i Amalies sommerhus, skriver Thomas Kantsø i en besked til Sjællandske. Læs hele Karina Sausts efterlysning og Thomas Kantsøs svar i opslaget herunder: