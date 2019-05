Se billedserie Den 10. juli 2016 satte to drenge ild til en seng på den tidligere Basta-fabrik. Det stunt fik store konsekvenser. Branden opstod i øvrigt samme dag, som Emilie Meng forsvandt.

Tre år efter storbrand: Nu sættes foreløbigt punktum

Slagelse - 14. maj 2019 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejeren af den nedbrændte Basta-cykellåsefabrik i Korsør, selskabet Ejendomsinvest I/S, har stadig ikke overblik over, hvor meget to drenges leg med ild den 10. juli 2016 ender med at koste.

Om der i kølvandet på straffesagen mod de to unge mænd på i dag 18 og 19 år, der forårsagede storbranden med millionskader til følge, skal rejses et civilt søgsmål, er heller ikke afgjort.

- Det ser vi på, når den sidste dom er faldet. Det handler også om, hvorvidt det kan betale sig at rejse et krav. Vi skal jo helst vide, at vi kan få nogle af pengene ind, siger chef i selskabet Kurt Petersen, der også tidligere har udtalt sig om fremtiden, der med al sandsynlighed i hvert fald indbefatter nedrivning af de tilbagestående, brandhærgede bygninger.

- Men hvor meget det kommer til at koste at nedrive, ved vi ikke, og det er det beløb, der får betydning for den samlede pris, siger han.

To unge mænd er kendt skyldige i brandstiftelse ved at have antændt en seng, hvilket bevirkede, at loft og vægge slog ud i lys lue.

Den ene og i dag 18-årige mand har allerede fået sin dom. Det fik han i april 2018, efter han indrømmede brandstiftelsen. Han blev dengang straffet med en behandlingsdom, hvor kommunen skal stå for opsynet.

Anderledes gik det imidlertid med hans nu 19-årige kammerat, som tidligere har bekræftet sin tilstedeværelse på fabrikken den 10. juli 2016. At han havde haft noget med ild at gøre, nægtede han dog over for politiet, da han i sin tid blev sigtet.

Det er ham, der nu skal have sin dom. En straf, han ikke kommer uden om, idet han sammen med sin medsammensvorne brandstifter blev kendt skyldig i anklagen sidste år. Tilmed kan han muligvis krydre straffeattesten med endnu en plet, som han formentlig vil få for tyveri af en mobiltelefon på en institution i byen.

At den 19-åriges dom har ladet vente på sig i et år, skyldes, at der skulle indhentes udtalelser fra flere myndigheder, herunder fra kommunen og nogle lægelige af slagsen.

Der har tilmed været berammet flere retsmøder - senest i oktober - men også her blev sagen udsat med henblik på at indhente en mentalerklæring. Den skal vise, om den 19-årige er egnet til straf eller ej.

