Se billedserie Apoteker Niels Søgaard fortæller, at kunderne generelt er flinke til kun at købe det mest nødvendige - uden at hamstre. - Det eneste, vi mangler, er mundbind, håndsprit og termometre, konstaterer han.

Travlhed på apotek - men ingen mangel på medicin

Slagelse - 18. marts 2020 kl. 09:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Rådhusapoteket i Slagelse melder apoteker Niels Søgaard om ekstraordinær travlhed i øjeblikket.

- Vi oplever vel omkring 25 procent flere kunder end normalt i øjeblikket, siger han tirsdag eftermiddag til Sjællandske.

Men der er ikke tale om, at folk hamstrer medicin:

- Nej, tværtimod ser det ud til, at de fleste er begyndt at forstå, at der vitterligt ikke er mangel på medicin. Det eneste, vi ikke kan levere i øjeblikket, er mundbind, håndsprit og termometre, siger han.

Apoteket får af og til en lille sending håndsprit, men den er væk igen med det samme.

- Vi har faktisk skrevet folk op på en venteliste til håndsprit, siger apotekeren, som også selv skal bruge en del sprit i forretningen til sine medarbejdere.

Ikke mindst på grund af det øgede antal kunder.

- Vi går ofte rundt og afspritter skranker, dankort-terminaler og andre steder, som folk ofte rører ved, fortæller han.

Det øgede antal kunder betyder i sagens natur også, at folk står lidt tættere end normalt, selv om der er forholdsvis god plads på apoteket.

- Hvis der i en periode er ekstra mange kunder, så beder vi folk om at gå udenfor og vente i den friske luft. Her kan de holde øje med deres nummer i køen og på den måde være med til at sikre, at der ikke er alt for mange inde samtidig.

Apoteket har også midlertidigt fjernet stolene i lokalet, så folk ikke sidder for længe og for tæt sammen.

Denne løsning fungerer fint, og derfor har apotekeren heller ingen aktuelle planer om at begrænse adgangen til apoteket - for eksempel ved kun at lukke et vist antal kunder ind ad gangen.

- Nej, jeg kan ikke forestille mig, at vi får brug for en »dørmand« på apoteket. Omvendt kan kunderne hjælpe os ved på forhånd af scanne sundhedskortet ind - og eventuelt også betale med MobilePay. På den måde sparer vi både tid og antal af nødvendige berøringer, siger han.

Niels Søgaard opfordrer kunder, som er lidt sløje - hoster, nyser med mere - til at få medicinen bragt hjem i stedet for selv at møde op.

- Hvis man ringer inden klokken 11, så kan vi som regel nå at bringe medicinen ud samme dag, siger han.

- Du fortalte, at der lige nu er flere kunder end normalt. Hvad tror du, det skyldes?

- Der er nok flere årsager. Generelt er folk bekymrede for, om de nu også kan få deres medicin - men den frygt er ubegrundet. Og så er det jo helt naturligt, at rigtig mange her i det tidlige forår bliver lidt små-forkølede og mærker små tegn på influenza. Havde det ikke været for corona, så havde vi næppe bekymret os om det, men frygten for corona ligger jo hele tiden i baghovedet hos folk, konstaterer Niels Søgaard.