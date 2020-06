Jens-Ole Larsen og Slagelse Transportcenter får i dag særlig pris. Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Transportcenter hædres for indsats

Slagelse - 16. juni 2020

500 lærlinge er det blevet til siden begyndelsen af 90'erne, og det ligger helt i tråd med virksomhedens ånd.

Hvert år har Slagelse Transportcenter 25 lærlinge ud af deres 100 ansatte, og det er en enestående stor andel. Hos den vestsjællandske transportvirksomhed er de mange lærlinge en fasttømret tradition.

- Det er en enestående uddannelsesindsats, som Slagelse Transportcenter har udført ikke blot det seneste år, men igennem rigtig mange år. Derfor kunne PraktikPladsPrisen 2020 ikke være mere fortjent. Der mangler faglærte chauffører i årene, der kommer, og Slagelse Transportcenter gør en enorm modig og kompetent indsats for at opfylde branchens behov og hjælpe de unge i lokalområdet videre, siger Steen Søgaard, formand for DI Vestsjælland.

Prisen uddeles tirsdag formiddag.

Kører overalt Slagelse Transportcenter, der i alt har 80 køretøjer rullende på Sjælland i døgndrift, snupper en del af lærlingene selv, når de er udlærte. Men der ligger mere end det i virksomhedens store indsats.

- Vi føler og har altid følt, at vi må tage et ansvar for at uddanne flere faglærte til transportbranchen. Der er mangel på faglærte chauffører nu og i fremtiden, så vi forsøger at gøre en forskel. Derfor er vi virkelig stolte af den anerkendelse, der ligger i at modtage PraktikPladsPrisen, siger Jacob Hasselbalch Larsen, driftsleder i Slagelse Transportcenter.

Mange virksomheder i transportbranchen holder sig lidt tilbage for at tage lærlinge, dels fordi fejl kan være meget dyre, dels fordi mange virksomheder ikke har et tilbud til de lærlinge, som kun har b-kørekort. Her har Slagelse Transportcenter fordelen af at have biler i alle størrelser, så alle lærlinge kan komme ud at køre med det samme.

Nye veje Desuden prøver virksomheden at bruge nye og anderledes uddannelsesmetoder til fordel for lærlingene.

Eksempelvis er en ny app, der med tekst og videoer interaktivt kan uddanne de unge, ved at blive testet på virksomheden.

- App'en er et nyt tiltag, en slags håndbog, som systematiserer læringen hos vores praktikanter. Den er let at bruge for vores lærlinge med videoer og korte tekster, så vi glæder os til, at den kommer op at køre, siger Jacob Hasselbalch Larsen.

Gennemsnitsalderen hos chauffører er stigende, og mange går på pension i de kommende år. Det er med til at øge vigtigheden af Slagelse Transportcenters store lærlingeindsats, lyder det.